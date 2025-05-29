Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРЕСКА: «Привели клуб туда, где он должен быть – в число лучших в Европе»
Лига конференций
Бетис
28.05.2025 22:00 – FT 1 : 4
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
29 мая 2025, 02:52 | Обновлено 29 мая 2025, 02:54
101
0

МАРЕСКА: «Привели клуб туда, где он должен быть – в число лучших в Европе»

Наставник Челси высказался после финального матча Лиги конференций с Бетисом (4:1)

29 мая 2025, 02:52 | Обновлено 29 мая 2025, 02:54
101
0
МАРЕСКА: «Привели клуб туда, где он должен быть – в число лучших в Европе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского Челси Энцо Мерска прокомментировал выигранный финал Лиги конференций 2024/25 у Бетиса (4:1) и завоеванный трофей еврокубка:

«Очень счастлив по многим причинам. Мы завершили необыкновенный сезон. В прошлое воскресенье мы квалифицировались в Лигу чемпионов с самым молодым составом в истории Премьер-лиги, а сегодня вечером мы выиграли этот трофей. Мы привели этот клуб туда, где он и должен быть, то есть в число лучших в Европе.

В перерыве мы внесли некоторые тактические изменения, и во втором тайме мы играли гораздо лучше. Мы очень счастливы.

Коул Палмер? Неудачная серия, которая была у него в этом сезоне, без сомнения, сделает его лучшим игроком. В последней трети поля он может решить исход матча голом или голевой передачей. И две голевые передачи были очень хороши.

Мы сильно улучшились с момента старта сезона, и мы начали выигрывать матчи не самым красивым образом, а с молодым составом это может быть сложно.

Николас Джексон? Он провел хороший матч. Первый тайм был сложным для всех нас. Во втором тайме мы сыграли гораздо лучше. Нико забил гол, и это тот Нико, которого мы хотим видеть.

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Этот трофей может быть отправной точкой. Чтобы сформировать победный менталитет, нужно выигрывать матчи, выигрывать соревнования. Трофей, который мы выиграли сегодня вечером, сделает нас лучше.

Мануэль Пеллегрини? Я хотел выиграть, но я всегда был уверен, что проигравший в любом случае будет рад за победителя. Мне повезло, что я выиграл, но я знаю, что Мануэль будет рад за меня, и я был бы грустен, но счастлив за него, если бы проиграл.

Почем Бетис выиграл первый тайм? Они играли в пятницу в матче, который не имел большого значения, а мы играли в воскресенье до 100-й минуты за важную цель. Поэтому я ожидал, что мы начнем не в лучшем темпе. Надо отдать им должное – они начали очень хорошо. Затем во втором тайме мы изменили несколько вещей, и все пошло намного лучше.

Тактически мы пытались играть более вертикально, потому что идея заключалась в том, чтобы задействовать больше игроков между линиями. К сожалению, пока мы пробовали это, мы пропустили первый гол из-за потери мяча в построении атаки. Мы немного потеряли уверенность. Но во втором тайме, как я уже сказал, мы изменили некоторые вещи, постарались играть более прямолинейно, и все пошло намного лучше».

Видеообзор матча Бетис – Челси (1:4)

ФОТО. Мареска на послематчевой пресс-конференции

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Мойсес Кайседо (Челси).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Челси).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Абдессамад Эззалзули (Бетис).
По теме:
Коул ПАЛМЕР: «Честно говоря, надоело просто катать мяч назад и в стороны»
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
ФОТО. Первый трофей Челси с 2022. Церемония награждения после финала ЛК
Энцо Мареска пресс-конференция Бетис Челси Бетис - Челси Лига конференций
Даниил Агарков Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трофей для команды Мудрика. Челси разгромил Бетис в финале Лиги конференций
Футбол | 28 мая 2025, 23:57 25
Трофей для команды Мудрика. Челси разгромил Бетис в финале Лиги конференций
Трофей для команды Мудрика. Челси разгромил Бетис в финале Лиги конференций

Лондонская команда после пропущенного гола в первом тайме забила четыре раза во втором

ВИДЕО. Легенда: Месси красиво открыл счет в матче Интер Майами – Монреаль
Футбол | 29 мая 2025, 03:25 0
ВИДЕО. Легенда: Месси красиво открыл счет в матче Интер Майами – Монреаль
ВИДЕО. Легенда: Месси красиво открыл счет в матче Интер Майами – Монреаль

На 27-й минуте поединка Лео положил гол с левой ноги в дальний угол ворот соперников

Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Футбол | 28.05.2025, 07:30
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
Футбол | 28.05.2025, 12:28
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Футбол | 28.05.2025, 15:59
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Канадский теннисист с украинскими корнями сотворил сенсацию на старте РГ-25
Канадский теннисист с украинскими корнями сотворил сенсацию на старте РГ-25
27.05.2025, 11:29 2
Теннис
У самого перспективного супертяжа проблема – слишком много нокаутов
У самого перспективного супертяжа проблема – слишком много нокаутов
28.05.2025, 04:55 2
Бокс
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
27.05.2025, 18:01 7
Теннис
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
28.05.2025, 04:55 9
Футбол
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
27.05.2025, 21:17 1
Футбол
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
28.05.2025, 22:01 37
Теннис
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
27.05.2025, 08:57
Футбол
Алонсо назвал Пересу футболиста, с которым Реал возьмет ЛЧ. Это не Холанд
Алонсо назвал Пересу футболиста, с которым Реал возьмет ЛЧ. Это не Холанд
27.05.2025, 08:49 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем