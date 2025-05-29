МАРЕСКА: «Привели клуб туда, где он должен быть – в число лучших в Европе»

Главный тренер лондонского Челси Энцо Мерска прокомментировал выигранный финал Лиги конференций 2024/25 у Бетиса (4:1) и завоеванный трофей еврокубка:

«Очень счастлив по многим причинам. Мы завершили необыкновенный сезон. В прошлое воскресенье мы квалифицировались в Лигу чемпионов с самым молодым составом в истории Премьер-лиги, а сегодня вечером мы выиграли этот трофей. Мы привели этот клуб туда, где он и должен быть, то есть в число лучших в Европе.

В перерыве мы внесли некоторые тактические изменения, и во втором тайме мы играли гораздо лучше. Мы очень счастливы.

Коул Палмер? Неудачная серия, которая была у него в этом сезоне, без сомнения, сделает его лучшим игроком. В последней трети поля он может решить исход матча голом или голевой передачей. И две голевые передачи были очень хороши.

Мы сильно улучшились с момента старта сезона, и мы начали выигрывать матчи не самым красивым образом, а с молодым составом это может быть сложно.

Николас Джексон? Он провел хороший матч. Первый тайм был сложным для всех нас. Во втором тайме мы сыграли гораздо лучше. Нико забил гол, и это тот Нико, которого мы хотим видеть.

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Этот трофей может быть отправной точкой. Чтобы сформировать победный менталитет, нужно выигрывать матчи, выигрывать соревнования. Трофей, который мы выиграли сегодня вечером, сделает нас лучше.

Мануэль Пеллегрини? Я хотел выиграть, но я всегда был уверен, что проигравший в любом случае будет рад за победителя. Мне повезло, что я выиграл, но я знаю, что Мануэль будет рад за меня, и я был бы грустен, но счастлив за него, если бы проиграл.

Почем Бетис выиграл первый тайм? Они играли в пятницу в матче, который не имел большого значения, а мы играли в воскресенье до 100-й минуты за важную цель. Поэтому я ожидал, что мы начнем не в лучшем темпе. Надо отдать им должное – они начали очень хорошо. Затем во втором тайме мы изменили несколько вещей, и все пошло намного лучше.

Тактически мы пытались играть более вертикально, потому что идея заключалась в том, чтобы задействовать больше игроков между линиями. К сожалению, пока мы пробовали это, мы пропустили первый гол из-за потери мяча в построении атаки. Мы немного потеряли уверенность. Но во втором тайме, как я уже сказал, мы изменили некоторые вещи, постарались играть более прямолинейно, и все пошло намного лучше».

Видеообзор матча Бетис – Челси (1:4)

ФОТО. Мареска на послематчевой пресс-конференции

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска