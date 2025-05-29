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  4. ФОТО. Первый трофей Челси с 2022. Церемония награждения после финала ЛК
Лига конференций
29 мая 2025, 02:25 |
107
0

ФОТО. Первый трофей Челси с 2022. Церемония награждения после финала ЛК

28 мая пенсионеры переиграли Бетис в финале еврокубка со счетом 4:1

29 мая 2025, 02:25 |
107
0
ФОТО. Первый трофей Челси с 2022. Церемония награждения после финала ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Поединок прошел на Вроцлав Арена в Польше. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи состоялась церемония награждения.

Для синих этот трофей стал первым с февраля 2022 года. Тогда лондонцы выиграли клубный чемпионат мира.

🏆 Лига конференций 2024/25. Финал, 28 мая

Бетис (Испания) – Челси (Англия) – 1:4

Голы: Эззалзули, 9 – Фернандес, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1

Бетис: Адриан – Саболи, Бартра, Натан, Рикардо Родригес (Перро, 46) – Форнальс, Иско, Кардосо – Антони, Бакамбу (Руибаль, 72), Эззальзули (Х. Родригес, 53)

Челси: Йоргенсен – Гюсто (Джеймс, 46), Чалоба, Бадьяшиль (Колвилл, 61), Кукурелья – Энцо, Кайседо – Нето (Санчо, 61), Палмер (Гию, 87), Мадуэке – Джексон (Дьюсбери-Голл, 80)

ФОТО. Первый трофей Челси с 2022. Церемония награждения после финала ЛК

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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