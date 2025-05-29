ФОТО. Первый трофей Челси с 2022. Церемония награждения после финала ЛК
28 мая пенсионеры переиграли Бетис в финале еврокубка со счетом 4:1
28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.
Поединок прошел на Вроцлав Арена в Польше. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.
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После завершения встречи состоялась церемония награждения.
Для синих этот трофей стал первым с февраля 2022 года. Тогда лондонцы выиграли клубный чемпионат мира.
🏆 Лига конференций 2024/25. Финал, 28 мая
Бетис (Испания) – Челси (Англия) – 1:4
Голы: Эззалзули, 9 – Фернандес, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1
Бетис: Адриан – Саболи, Бартра, Натан, Рикардо Родригес (Перро, 46) – Форнальс, Иско, Кардосо – Антони, Бакамбу (Руибаль, 72), Эззальзули (Х. Родригес, 53)
Челси: Йоргенсен – Гюсто (Джеймс, 46), Чалоба, Бадьяшиль (Колвилл, 61), Кукурелья – Энцо, Кайседо – Нето (Санчо, 61), Палмер (Гию, 87), Мадуэке – Джексон (Дьюсбери-Голл, 80)
ФОТО. Первый трофей Челси с 2022. Церемония награждения после финала ЛК
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