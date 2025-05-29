ФОТО. Где был Мудрик, когда Челси праздновал победу в Лиге конференций?
Михаил опубликовал снимок с трибун во время того, как его партнеры поднимали трофей
28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.
Поединок прошел на Вроцлав Арена в Польше. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.
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После завершения встречи состоялась церемония награждения, а игроки синих подняли трофей на поле.
На трибунах стадиона присутствовал украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик, который не играет с декабря 2024 года из-за положительного допинг-теста. Мудрик может претендовать на медаль, поскольку официально о его дисквалификации еще не объявили и Челси не убрал его из заявки на плей-офф еврокубка.
Однако Михаил не праздновал вместе с командой. Украинец опубликовал снимок с трибун во время того, как его партнеры поднимали кубок.
ФОТО. Где был Мудрик, когда Челси праздновал победу в Лиге конференций?
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