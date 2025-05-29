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Лига конференций
29 мая 2025, 01:02 |
396
0

Мудрик выиграл первый трофей после перехода в Челси

28 мая пенсионеры стали победителями Лиги конференций 2024/25

29 мая 2025, 01:02 |
396
0
Мудрик выиграл первый трофей после перехода в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

24-летний украинский вингер Михаил Мудрик выиграл первый трофей в составе лондонского Челси – Лигу конференций 2024/25. 28 мая в финале еврокубка подопечные Энцо Марески одолели Бетис со счетом 4:1.

Михаил отстранен от соревнований с декабря 2024 года из-за положительного допинг-теста. Однако, поскольку его еще не дисквалифицировали официально (проба B до сих пор не раскрыта), украинец числится в списке игроков пенсионеров, которые выиграли еврокубок.

В квалификации и основном этапе ЛК Мудрик провел в сумме шесть поединков, отдал три ассиста и забил три гола. Челси также не убрал Михаила из заявки на плей-офф Лиги конференций.

Мудрик присоединился к Челси зимой 2023 года из донецкого Шахтера. Всего на счету Михаила теперь три выигранных трофея за карьеру. Вместе с горняками он стал обладателем Кубка Украины в сезоне 2018/19 и выиграл УПЛ в кампании 2022/23.

Видеообзор финала Лиги конференций Бетис – Челси (1:4)

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Лига конференций Челси Михаил Мудрик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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