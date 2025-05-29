Челси стал первым клубом, выигравшим все еврокубковые турниры

В финальном матче Лиги Конференций 2024/25 в польском Вроцлаве Челси победил Бетис со счетом 4:1.

Челси стал первой командой в истории еврокубков, которая имеет в своем активе победы во всех турнирах (Лига Европы считается как продолжение Кубка УЕФА):

Лига чемпионов: 2 (2011/12, 2020/21)

Лига Европы: 2 (2012/13, 2018/19)

Кубок обладателей кубков: 2 (1970/71, 1997/98)

Суперкубок УЕФА: 2 (1998, 2021)

Лига Конференций: 1 (2024/25)

Кроме того, в активе Челси также есть победа на Клубном чемпионате мира в 2021 году.

Челси также стал третьим клубом из Лондона, который выиграл трофей в сезоне 2024/25:

Кристал Пэлас – Кубок Англии

Тоттенхэм Хотспур – Лига Европы

Челси – Лига Конференций

Коул Палмер стал первым игроком после Марсело в 2018 году, который отдал две результативные передачи в финале еврокубка.

2025 – Коул Палмер (Челси, ЛК)

2018 – Марсело (Реал, ЛЧ)

Николас Джексон стал вторым сенегальским игроком, забившим в финале европейского кубка. Первым был Садио Мане, который забивал в финале Лиги чемпионов.

2025 – Николас Джексон (Челси, ЛК)

2018 – Садио Мане (Ливерпуль, ЛЧ)

Марокканский форвард Бетиса Абде Эззалзули забил в каждом из трех решающих матчей Лиги Конференций. Нападающий забил в обеих полуфинальных встречах против Фиорентины, а также в финале против Челси.

За последние четыре сезона в финальных матчах еврокубков отметились забитыми мячами уже 4 марокканских футболиста:

2025 – Абде Эззалзули (Бетис, ЛК)

2024 – Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос, ЛК)

2023 – Юссеф Эн-Несири (Севилья, СУ)

2021 – Хаким Зиеш (Челси, СУ)

Иско отметился очередной результативной передачей за Бетис. В активе испанца в сезоне 23 результативных действия во всех турнирах: 12 голов и 11 ассистов. Это больше, чем в его трех предыдущих сезонах вместе взятых, а также это является теперь личным рекордом Иско.

Chelsea are 2024/25 Conference League champions 🏆 pic.twitter.com/adM94dzrNM — Premier League (@premierleague) May 28, 2025

2 - Cole Palmer is the first player to assist twice in the final of a major European competition since Marcelo for Real Madrid against Liverpool in the 2017-18 UEFA Champions League. Quickfire. pic.twitter.com/VzyQSrbbDU — OptaJoe (@OptaJoe) May 28, 2025

13.º golo de Jackson esta época, o 3.º na Conference League - tinha marcado 2 na 1.ª mão da meia-final



⚠ Jackson é o 2.º 🇸🇳 a marcar numa final europeia, depois de Sadio Mané pic.twitter.com/OTaeNDAcPW — Playmaker (@playmaker_PT) May 28, 2025