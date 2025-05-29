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Лига конференций
29 мая 2025, 00:09 |
549
1

Челси стал первым клубом, выигравшим все еврокубковые турниры

Это стало возможным благодаря победе над Бетисом в финале Лиги Конференций

29 мая 2025, 00:09 |
549
1
Челси стал первым клубом, выигравшим все еврокубковые турниры
Getty Images/Global Images Ukraine

В финальном матче Лиги Конференций 2024/25 в польском Вроцлаве Челси победил Бетис со счетом 4:1.

Челси стал первой командой в истории еврокубков, которая имеет в своем активе победы во всех турнирах (Лига Европы считается как продолжение Кубка УЕФА):

  • Лига чемпионов: 2 (2011/12, 2020/21)
  • Лига Европы: 2 (2012/13, 2018/19)
  • Кубок обладателей кубков: 2 (1970/71, 1997/98)
  • Суперкубок УЕФА: 2 (1998, 2021)
  • Лига Конференций: 1 (2024/25)

Кроме того, в активе Челси также есть победа на Клубном чемпионате мира в 2021 году.

Челси также стал третьим клубом из Лондона, который выиграл трофей в сезоне 2024/25:

  • Кристал Пэлас – Кубок Англии
  • Тоттенхэм Хотспур – Лига Европы
  • Челси – Лига Конференций

Коул Палмер стал первым игроком после Марсело в 2018 году, который отдал две результативные передачи в финале еврокубка.

  • 2025 – Коул Палмер (Челси, ЛК)
  • 2018 – Марсело (Реал, ЛЧ)

Николас Джексон стал вторым сенегальским игроком, забившим в финале европейского кубка. Первым был Садио Мане, который забивал в финале Лиги чемпионов.

  • 2025 – Николас Джексон (Челси, ЛК)
  • 2018 – Садио Мане (Ливерпуль, ЛЧ)

Марокканский форвард Бетиса Абде Эззалзули забил в каждом из трех решающих матчей Лиги Конференций. Нападающий забил в обеих полуфинальных встречах против Фиорентины, а также в финале против Челси.

За последние четыре сезона в финальных матчах еврокубков отметились забитыми мячами уже 4 марокканских футболиста:

  • 2025 – Абде Эззалзули (Бетис, ЛК)
  • 2024 – Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос, ЛК)
  • 2023 – Юссеф Эн-Несири (Севилья, СУ)
  • 2021 – Хаким Зиеш (Челси, СУ)

Иско отметился очередной результативной передачей за Бетис. В активе испанца в сезоне 23 результативных действия во всех турнирах: 12 голов и 11 ассистов. Это больше, чем в его трех предыдущих сезонах вместе взятых, а также это является теперь личным рекордом Иско.

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Бетис Челси Лига конференций Бетис - Челси Лига чемпионов Лига Европы Кубок обладателей кубков УЕФА Суперкубок УЕФА статистика рекорд Кристал Пэлас Тоттенхэм Коул Палмер Марсело Николас Джексон Садио Мане Абде Эззалзули Аюб Эль-Кааби Юссеф Эн-Несири Хаким Зиеш Иско
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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apepa
Интересный факт! Ни Бавария ни Барса ни Реал не побьют этот рекорд!
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