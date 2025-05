Челси стал первым клубом, выигравшим все еврокубковые турниры

В финальном матче Лиги Конференций 2024/25 в польском Вроцлаве Челси победил Бетис со счетом 4:1.

Челси стал первой командой в истории еврокубков, которая имеет в своем активе победы во всех турнирах (Лига Европы считается как продолжение Кубка УЕФА):

Кроме того, в активе Челси также есть победа на Клубном чемпионате мира в 2021 году.

Челси также стал третьим клубом из Лондона, который выиграл трофей в сезоне 2024/25:

Коул Палмер стал первым игроком после Марсело в 2018 году, который отдал две результативные передачи в финале еврокубка.

Николас Джексон стал вторым сенегальским игроком, забившим в финале европейского кубка. Первым был Садио Мане, который забивал в финале Лиги чемпионов.

Марокканский форвард Бетиса Абде Эззалзули забил в каждом из трех решающих матчей Лиги Конференций. Нападающий забил в обеих полуфинальных встречах против Фиорентины, а также в финале против Челси.

За последние четыре сезона в финальных матчах еврокубков отметились забитыми мячами уже 4 марокканских футболиста:

Иско отметился очередной результативной передачей за Бетис. В активе испанца в сезоне 23 результативных действия во всех турнирах: 12 голов и 11 ассистов. Это больше, чем в его трех предыдущих сезонах вместе взятых, а также это является теперь личным рекордом Иско.

