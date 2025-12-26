Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 11:19 |
3634
15

В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба

Горняки откроют академию в Италии

26 декабря 2025, 11:19
3634
15
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» официально объявил об открытии первой футбольной академии в Италии.

Она будет расположена в городе Скафати. Официальное открытие запланировано на 4 января 2026 года.

Там будут тренироваться мальчики и девочки в возрасте от 3 до 13 лет.

На локации есть современное футбольное поле и комфортная инфраструктура, что позволяет проводить тренировки для детей в безопасных и удобных условиях.

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в чемпионате Украины.

Форвард Кудровки: «Нужно уважать каждого соперника, но не бояться»
Карлос ПАРАКО: «Венесуэльцев в Кривбассе объединяет не только футбол»
Экс-форвард Динамо заинтересовал клуб из экзотического чемпионата
Шахтер Донецк академия ФК Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
AK.228
Молодцы, интересный стартап))
Ответить
+9
Показать Скрыть 4 ответа
Евгений Ржевский
Молодцы 
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
8number
Гарні кроки для майбутнього клубу. Це і популярність і репутація і просто значний крок у перед.
А Дінамо теж відкриває…чебуречну біля вокзалу.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Клас! Донбас!⚒️
🟧⬛Нашого цвіту - по всьому світу!🌍
І щира радість фаната Віталія - бо академія буде в Італії!🇮🇹 😊
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
contr
Рудий тарган спокутує гріхи чмошнік ригівський !!!
Ответить
-6
Показать Скрыть 3 ответа
