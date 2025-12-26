В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
Горняки откроют академию в Италии
Донецкий «Шахтер» официально объявил об открытии первой футбольной академии в Италии.
Она будет расположена в городе Скафати. Официальное открытие запланировано на 4 января 2026 года.
Там будут тренироваться мальчики и девочки в возрасте от 3 до 13 лет.
На локации есть современное футбольное поле и комфортная инфраструктура, что позволяет проводить тренировки для детей в безопасных и удобных условиях.
По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в чемпионате Украины.
А Дінамо теж відкриває…чебуречну біля вокзалу.
🟧⬛Нашого цвіту - по всьому світу!🌍
І щира радість фаната Віталія - бо академія буде в Італії!🇮🇹 😊