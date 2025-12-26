В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба

Донецкий «Шахтер» официально объявил об открытии первой футбольной академии в Италии.

Она будет расположена в городе Скафати. Официальное открытие запланировано на 4 января 2026 года.

Там будут тренироваться мальчики и девочки в возрасте от 3 до 13 лет.

На локации есть современное футбольное поле и комфортная инфраструктура, что позволяет проводить тренировки для детей в безопасных и удобных условиях.

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в чемпионате Украины.