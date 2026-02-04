Вратарь украинской сборной может покинуть Испанию и вернуться в УПЛ
Яков Кинарейкин заинтересовал «Металлист 1925»
Украинский вратарь «Вильярреала» Яков Кинарейкин может вернуться в чемпионат Украины по футболу.
По информации источника, интерес к голкиперу молодежной сборной Украины проявляет харьковский «Металлист 1925».
Яков Кинарейкин в сезоне 2025/26 провел 3 матча за вторую команду «Вильярреала» в третьем дивизионе Испании, пропустив 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
В 2025 году Яков Кинарейкин покинул львовские «Карпаты» и перебрался в Испанию.
