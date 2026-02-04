Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь украинской сборной может покинуть Испанию и вернуться в УПЛ
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 21:57 |
1512
1

Вратарь украинской сборной может покинуть Испанию и вернуться в УПЛ

Яков Кинарейкин заинтересовал «Металлист 1925»

04 февраля 2026, 21:57 |
1512
1 Comments
Вратарь украинской сборной может покинуть Испанию и вернуться в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Яков Кинарейкин

Украинский вратарь «Вильярреала» Яков Кинарейкин может вернуться в чемпионат Украины по футболу.

По информации источника, интерес к голкиперу молодежной сборной Украины проявляет харьковский «Металлист 1925».

Яков Кинарейкин в сезоне 2025/26 провел 3 матча за вторую команду «Вильярреала» в третьем дивизионе Испании, пропустив 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

В 2025 году Яков Кинарейкин покинул львовские «Карпаты» и перебрался в Испанию.

По теме:
Стало известно, собирается ли Удинезе подписывать фулбека Руха
Дальше без Динамо. Определены участники 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Реал достиг соглашения по супертрансферу. Перес восхищался игроком
Вильярреал трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Яков Кинарейкин Металлист 1925
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрику посоветовали больше не появляться в Польше после громкого скандала
Футбол | 04 февраля 2026, 16:33 8
Мудрику посоветовали больше не появляться в Польше после громкого скандала
Мудрику посоветовали больше не появляться в Польше после громкого скандала

Вингер сборной Украины оскорбил польского игрока во время игры в CS2 на платформе FACEIT

Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Футбол | 03 февраля 2026, 23:01 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»

Легендарный украинский тренер получил суперпрезент от Александра Ярославского

Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Бокс | 04.02.2026, 15:45
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Шок: Роналду и Месси могут объединиться в одном клубе
Футбол | 04.02.2026, 21:00
Шок: Роналду и Месси могут объединиться в одном клубе
Шок: Роналду и Месси могут объединиться в одном клубе
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Бокс | 04.02.2026, 08:49
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Urets
він сирий навіть для Карпат був, а зараз навіть в третьому дивізіоні не грає. Час і гроші на вітер, краще переплатити і взяти воротаря збірної Болгарії.
Ответить
0
Популярные новости
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
02.02.2026, 21:14 8
Теннис
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он – герой и будет баллотироваться в президенты»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он – герой и будет баллотироваться в президенты»
02.02.2026, 23:57 1
Бокс
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
02.02.2026, 20:01 1
Футбол
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 95
Футбол
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
03.02.2026, 20:07 3
Футбол
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
02.02.2026, 16:13
Бокс
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
03.02.2026, 00:11 1
Бокс
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
03.02.2026, 08:12 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем