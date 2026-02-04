Англия04 февраля 2026, 22:54 |
763
1
Мудрик выступил с обращением к полякам после последнего скандала
Украинец поблагодарил ту часть польского населения, которая поддерживает Украину
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик высказался о польском народе.
«Моя позиция очень проста. Большое спасибо той части польского народа, которая искренне поддерживает украинцев. Но я постоянно слышу и вижу, как часть поляков относится к украинцам, особенно к тем, кто сейчас живет в Польше», – сказал Мудрик.
Ранее украинский футболист Михаил Мудрик попал в очередной скандал, его аккаунт на платформе FACEIT был временно заблокирован. Причиной стала словесная перепалка с поляками во время игры в CS2.
Комментарии 1
Метадоновий тут навіть правий. Не кожна медійна чи політична особа зараз готова відверто говорити про те, як ведуть себе поляки по відношенню до наших
