Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Мудрик выступил с обращением к полякам после последнего скандала

Украинец поблагодарил ту часть польского населения, которая поддерживает Украину

Мудрик выступил с обращением к полякам после последнего скандала
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик высказался о польском народе.

«Моя позиция очень проста. Большое спасибо той части польского народа, которая искренне поддерживает украинцев. Но я постоянно слышу и вижу, как часть поляков относится к украинцам, особенно к тем, кто сейчас живет в Польше», – сказал Мудрик.

Ранее украинский футболист Михаил Мудрик попал в очередной скандал, его аккаунт на платформе FACEIT был временно заблокирован. Причиной стала словесная перепалка с поляками во время игры в CS2.

киберспорт скандал Михаил Мудрик CS2
Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DaVinci
Метадоновий тут навіть правий. Не кожна медійна чи політична особа зараз готова відверто говорити про те, як ведуть себе поляки по відношенню до наших 
Ответить
+2
