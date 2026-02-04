Украинский футболист, который играл в Польше, обратился к Мудрику

Бывший украинский защитник Алексей Дитятьев, который ранее выступал в чемпионате Польши, прокомментировал скандальные слова вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

Футболист сборной Украины оскорбил польского соперника во время игры в Counter-Strike 2, используя слова о Волынской трагедии.

«Это молодой парень, который не понимает, о чем на самом деле говорит, и повторяет лозунги, в которых явно не разбирается. Я не буду его защищать.

Могу сказать Мудрику: подходи к таким темам мудрее. Мы хорошо знаем, что волынский вопрос вызывает резкие эмоции с обеих сторон. Сейчас трудное время, идёт война. Думаю, нам нужно смотреть вперёд, а не назад.

Необходимо говорить об истории в другом тоне, спокойнее, и использовать другие слова.

Я услышал от своей дочери, какие настроения царят в отношениях между поляками и украинцами. Я не буду плохо о вас говорить. Как и в любой ситуации, если отдельные лица ведут себя неподобающе, это проявляется сильнее, чем позитивные моменты.

У нас здесь, в Украине, столько проблем, что мы как-то забыли о нём. Мудрик живёт в Лондоне, там все спокойно, ему не нужно беспокоиться о ракетах, летающих над головой.

Сейчас он играет в видеоигры... наверное, у него слишком много свободного времени. Повторю мой совет ему: сначала думай, прежде чем что-либо говорить», – подытожил Дитятьев.