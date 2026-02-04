Максим ВОЙТИХОВСКИЙ: «Я хочу забивать всегда и всем»
Форвард «Буковины» поделился впечатлениями о первом матче в составе команды
Максим Войтиховский стал первым зимним новичком «Буковине». И уже в первом матче за клуб форвард принес победу. Войтиховский в компенсированное время забил решающий мяч в спарринге с юношеской командой «Металлиста 1925».
– Максим, поздравляем тебя с дебютным голом за «Буковину». Расскажи, какие у тебя сейчас эмоции и вообще какие впечатления от сегодняшнего спарринга?
– Эмоции очень классные. Я доволен, что мы победили. Сейчас для нас самое главное – набирать физические кондиции, а лично для меня – это «притираться» к игре команды, больше изучать тактику. В общем, я доволен тем, как все сегодня прошло.
– Ты отыграл весь второй тайм. Что можешь сказать о своем физическом состоянии и форме на этом этапе сборов?
– На сборах всегда тяжело, потому что мы работаем под серьезными нагрузками, тренируемся очень интенсивно, еще и дважды в день. Поэтому, честно говоря, сегодняшний матч можно было воспринимать почти как выходной: мы просто сыграли по тайму в футбол. Но, конечно, было непросто, нагрузки на тренировках все же ощущаются.
– Насколько важно для тебя, как для нападающего, забить уже в дебютном матче, даже если это только спарринг?
– Мне хочется забивать всегда – и в официальных матчах, и в контрольных. Для меня это действительно важно. Чем быстрее нападающий забьет, тем быстрее к нему приходит уверенность в своих силах. Потому я хочу забивать всегда и всем.
– Соперником «Буковины» сегодня был «Металлист 1925» U-19, и со стороны выглядело, что юноши оказали серьезное сопротивление взрослой команде. Какие твои впечатления от этого матча?
– Нам сегодня противостояла очень хорошая команда. Я наблюдал за первым таймом – ребята дисциплинированные, молодые, стараются играть в футбол. Даже немного удивили. Было действительно непросто. Конечно, мы сейчас под нагрузками, но в то же время и соперник был достаточно качественным.
– Как изменились требования к тебе, как к нападающему, в новой команде? Насколько ты воспринимаешь то, что до тебя доносят тренеры? Как трудно перестроиться?
– Если честно, не могу сказать, что очень тяжело. Но я на каждой тренировке стараюсь максимально прислушиваться к тренерам. Конечно, «Буковина» играет в другой футбол, чем «Агробизнес», и я стараюсь как можно быстрее адаптироваться к новым требованиям. С каждой тренировкой, с каждым днем все внимательно слушаю, смотрю и стараюсь прибавлять.
– Кто в команде больше помогает тебе с адаптацией?
– Не могу кого-то отдельно выделить. Честно говоря, адаптация прошла очень легко, я даже удивился тому, что все так просто. С первого дня ребята очень хорошо меня приняли, равно и тренерский штаб, и весь персонал. Я очень благодарен всем за это. Приятно, что так легко удалось влиться в новую команду.
