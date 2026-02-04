Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кейн может первым из англичан забить 300 голов в топ-5 лигах в XXI веке
04 февраля 2026, 21:29
Сколько осталось нападающему Баварии до юбилейной отметки?

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

32-летний нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн может стать первым англичанином, который забьет 300 голов в топ-5 европейских чемпионатах в XXI веке.

Для этого форварду нужно еще 3 раза отличиться забитыми мячами в воротах соперника.

За свою карьеру Кейн забил 297 голов: 213 – за Тоттенхэм Хотспур в АПЛ и 84 – за Баварию в Бундеслиге.

Из действующих футболистов, кроме Кейна, в топ-10 лучших бомбардиров входят нападающий Кремонезе Джейми Варди (5 место, 150 голов) и Рахим Стерлинг, который сейчас находится без клуба (6 место, 123 гола)

Английские футболисты с самым большим количеством забитых мячей в топ-5 европейских чемпионатах в XXI веке

  • 297 – Гарри Кейн*
  • 208 – Уэйн Руни
  • 163 – Джермейн Дефо
  • 160 – Фрэнк Лэмпард
  • 150 – Джейми Варди*
  • 123 – Рахим Стерлинг*
  • 120 – Стивен Джеррард
  • 115 – Майкл Оуэн
  • 106 – Питер Крауч
  • 106 – Даррен Бент

* – действующие футболисты

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
