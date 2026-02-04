Кейн может первым из англичан забить 300 голов в топ-5 лигах в XXI веке

32-летний нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн может стать первым англичанином, который забьет 300 голов в топ-5 европейских чемпионатах в XXI веке.

Для этого форварду нужно еще 3 раза отличиться забитыми мячами в воротах соперника.

За свою карьеру Кейн забил 297 голов: 213 – за Тоттенхэм Хотспур в АПЛ и 84 – за Баварию в Бундеслиге.

Из действующих футболистов, кроме Кейна, в топ-10 лучших бомбардиров входят нападающий Кремонезе Джейми Варди (5 место, 150 голов) и Рахим Стерлинг, который сейчас находится без клуба (6 место, 123 гола)

Английские футболисты с самым большим количеством забитых мячей в топ-5 европейских чемпионатах в XXI веке

297 – Гарри Кейн*

208 – Уэйн Руни

163 – Джермейн Дефо

160 – Фрэнк Лэмпард

150 – Джейми Варди*

123 – Рахим Стерлинг*

120 – Стивен Джеррард

115 – Майкл Оуэн

106 – Питер Крауч

106 – Даррен Бент

* – действующие футболисты