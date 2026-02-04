Кейн может первым из англичан забить 300 голов в топ-5 лигах в XXI веке
Сколько осталось нападающему Баварии до юбилейной отметки?
32-летний нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн может стать первым англичанином, который забьет 300 голов в топ-5 европейских чемпионатах в XXI веке.
Для этого форварду нужно еще 3 раза отличиться забитыми мячами в воротах соперника.
За свою карьеру Кейн забил 297 голов: 213 – за Тоттенхэм Хотспур в АПЛ и 84 – за Баварию в Бундеслиге.
Из действующих футболистов, кроме Кейна, в топ-10 лучших бомбардиров входят нападающий Кремонезе Джейми Варди (5 место, 150 голов) и Рахим Стерлинг, который сейчас находится без клуба (6 место, 123 гола)
Английские футболисты с самым большим количеством забитых мячей в топ-5 европейских чемпионатах в XXI веке
- 297 – Гарри Кейн*
- 208 – Уэйн Руни
- 163 – Джермейн Дефо
- 160 – Фрэнк Лэмпард
- 150 – Джейми Варди*
- 123 – Рахим Стерлинг*
- 120 – Стивен Джеррард
- 115 – Майкл Оуэн
- 106 – Питер Крауч
- 106 – Даррен Бент
* – действующие футболисты
