«В Аяксе на это рассчитывает». Маркевич нашел неочевидную роль для Зинченко

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал переход украинского защитника Александра Зинченко в амстердамский «Аякс»:

«Уверен, что Зинченко должен быстро адаптироваться в легендарном «Аяксе», тем более что в Нидерландах его хорошо знают по выступлениям за ПСВ. Несмотря на универсализм Александра, я бы посоветовал использовать его в средней зоне, где пригодилось бы умение украинца обострить ситуацию разрезными передачами, мощные дальние удары.

А поскольку сейчас в составе амстердамцев много молодежи, Зинченко с его немалым опытом может стать еще и лидером раздевалки. Не исключено, что тренерский штаб «Аякса» на это и рассчитывает».