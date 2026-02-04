Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Нидерланды
04 февраля 2026, 21:51 | Обновлено 04 февраля 2026, 22:09
«В Аяксе на это рассчитывает». Маркевич нашел неочевидную роль для Зинченко

Легендарный украинский тренер считает, что Александр может стать лидером раздевалки

04 февраля 2026, 21:51 | Обновлено 04 февраля 2026, 22:09
«В Аяксе на это рассчитывает». Маркевич нашел неочевидную роль для Зинченко
ФК Аякс. Александр Зинченко

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал переход украинского защитника Александра Зинченко в амстердамский «Аякс»:

«Уверен, что Зинченко должен быстро адаптироваться в легендарном «Аяксе», тем более что в Нидерландах его хорошо знают по выступлениям за ПСВ. Несмотря на универсализм Александра, я бы посоветовал использовать его в средней зоне, где пригодилось бы умение украинца обострить ситуацию разрезными передачами, мощные дальние удары.

А поскольку сейчас в составе амстердамцев много молодежи, Зинченко с его немалым опытом может стать еще и лидером раздевалки. Не исключено, что тренерский штаб «Аякса» на это и рассчитывает».

Мирон Маркевич Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
