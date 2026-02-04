В среду, 4 февраля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом».

Игра проходит в Манчестере на стадионе «Этихад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги между этими командами закончился гостевой победой «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

Кубок английской лиги. 1/2 финала, ответный матч, 4 февраля

Манчестер Сити – Ньюкасл – 1:0 (1-й матч – 3:0)

Гол: Мармуш, 7

Видеотрансляция