04 февраля 2026, 22:29
64
0

Манчестер Сити – Ньюкасл. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги

Манчестер Сити – Ньюкасл. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 4 февраля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом».

Игра проходит в Манчестере на стадионе «Этихад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги между этими командами закончился гостевой победой «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

Кубок английской лиги. 1/2 финала, ответный матч, 4 февраля
Манчестер Сити – Ньюкасл – 1:0 (1-й матч – 3:0)
Гол: Мармуш, 7

Видеотрансляция

По теме:
ВИДЕО. Сити громит Ньюкасл после 1-го тайма полуфинала Кубка лиги
Дальше без Динамо. Определены участники 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
ВИДЕО. Мармуш открыл счет в матче Ман Сити против Ньюкасла
Ньюкасл Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу Манчестер Сити - Ньюкасл видео голов и обзор Омар Мармуш
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
