Зинченко пошел на уменьшение зарплаты. Но получил обещание от Аякса

По информации журналиста Виктора Вацко, Александр Зинченко после перехода из Арсенала в Аякс существенно потерял в зарплате, однако получил обещание от клуба.

Сообщается, что тренерский штаб амстердамской команды хотел видеть украинца в команде и гарантирует, что Зинченко во второй части сезона получит игровую практику.

Сам игрок хочет вернуться к регулярным выходам на поле и набрать форму перед матчами сборной Украины и возможным чемпионатом мира.

В нынешнем сезоне универсальный футболист провел лишь 10 матчей.