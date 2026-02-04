Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко пошел на уменьшение зарплаты. Но получил обещание от Аякса
Нидерланды
04 февраля 2026, 15:20 | Обновлено 04 февраля 2026, 15:41
1191
3

Зинченко пошел на уменьшение зарплаты. Но получил обещание от Аякса

У Александра будет игровая практика

04 февраля 2026, 15:20 | Обновлено 04 февраля 2026, 15:41
1191
3 Comments
Зинченко пошел на уменьшение зарплаты. Но получил обещание от Аякса
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

По информации журналиста Виктора Вацко, Александр Зинченко после перехода из Арсенала в Аякс существенно потерял в зарплате, однако получил обещание от клуба.

Сообщается, что тренерский штаб амстердамской команды хотел видеть украинца в команде и гарантирует, что Зинченко во второй части сезона получит игровую практику.

Сам игрок хочет вернуться к регулярным выходам на поле и набрать форму перед матчами сборной Украины и возможным чемпионатом мира.

В нынешнем сезоне универсальный футболист провел лишь 10 матчей.

По теме:
Что происходит? Аякс включил Зинченко в заявку ЛЧ, из которой вылетел
Маркевич оценил шансы Зинченко и Яремчука заиграть в Аяксе и Лионе
ВАЛЕЕВ: «Надеюсь, Зинченко с Аяксом добьется успехов»
Александр Зинченко Аякс чемпионат Нидерландов по футболу
Иван Зинченко Источник: Виктор Вацко
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Футбол | 03 февраля 2026, 20:07 3
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании

Киевляне интересуются Яковом Кинарейкиным

В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
Футбол | 04 февраля 2026, 08:18 4
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино

Совет не будет рассматривать такой вариант

Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала
Футбол | 04.02.2026, 12:54
Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала
Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Бокс | 04.02.2026, 08:49
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Президент клуба Второй лиги: «Чуть ли не каждую неделю мы теряли по игроку»
Футбол | 04.02.2026, 14:48
Президент клуба Второй лиги: «Чуть ли не каждую неделю мы теряли по игроку»
Президент клуба Второй лиги: «Чуть ли не каждую неделю мы теряли по игроку»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Аякс би не потягнув зарплату і міг відмовитись від трансферу
Ответить
+1
kadaad .
За что ему вообще платят?
Ответить
0
turist86
Інсайдер Вацка - Влада? 
Ответить
-1
Популярные новости
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
03.02.2026, 07:00
Бокс
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
02.02.2026, 20:01 1
Футбол
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 95
Футбол
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 5
Бокс
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
03.02.2026, 08:12 5
Футбол
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 18
Футбол
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
02.02.2026, 16:13
Бокс
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
02.02.2026, 10:33 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем