Зинченко пошел на уменьшение зарплаты. Но получил обещание от Аякса
У Александра будет игровая практика
По информации журналиста Виктора Вацко, Александр Зинченко после перехода из Арсенала в Аякс существенно потерял в зарплате, однако получил обещание от клуба.
Сообщается, что тренерский штаб амстердамской команды хотел видеть украинца в команде и гарантирует, что Зинченко во второй части сезона получит игровую практику.
Сам игрок хочет вернуться к регулярным выходам на поле и набрать форму перед матчами сборной Украины и возможным чемпионатом мира.
В нынешнем сезоне универсальный футболист провел лишь 10 матчей.
Читайте также:ВИДЕО. Первые слова Александра Зинченко в Аяксе
