ВАЛЕЕВ: «Надеюсь, Зинченко с Аяксом добьется успехов»

Воспитанник одесского «Черноморца» Руслан Валеев является одним из украинских легионеров, которые в свое время играли в Голландии. В его карьере было два клуба этой страны – «Де Графсхап» и «Эммен», в которых он выступал в течение шести сезонов – с 2000/01 по 2006/07. Сейчас 44-летний Валеев занимается тренерской деятельностью в Германии, однако держит руку на пульсе событий в нидерландском футболе. Именно поэтому было интересно узнать его мнение о переходе игрока сборной Украины Александра Зинченко из английского «Ноттингем Форест» в один из легендарных клубов Голландии – амстердамский «Аякс».

– Все мы рады за Александра, для него переход в «Аякс» – хороший шаг, – сказал он в беседе с корреспондентом Sport.ua. – Нидерландский футбол более техничный, да и в тактическом плане, думаю, ему подойдет. Надеюсь, Зинченко с этим клубом добьется успехов.

– Что сейчас представляет собой «Аякс»?

– С приходом Йорди Кройфа, следует очень надеяться, у этого клуба начинается новая эра. Эра возрождения его славных традиций. Ведь долгое время «Аякс» «проседал», поэтому теперь команде нужно снова выходить на лидирующие позиции. Кройфа-младшего многие уважают, прежде всего благодаря его легендарному отцу. Именно поэтому и есть надежда, что этому тренеру удастся возродить «Аякс». У этого клуба есть своя философия, хорошо налаженная работа с детьми. Возможно, приглашая Зинченко в свою команду, Джорди Кройф знает то, чего не знаю я (улыбается). Болельщики ждут, что в ближайшее время «Аякс» станет тем «Аяксом», который все привыкли знать.

– На какой позиции, по вашему мнению, видят Зинченко – в центре или слева?

– Зная его качества и учитывая опыт выступлений в английской Премьер-лиге за такие клубы, как «Манчестер Сити» и «Арсенал», я бы использовал его в центре поля. У Зинченко есть спокойствие в работе с мячом. Мне кажется, что он мог бы стать лидером в сочетании атаки и обороны. Этот игрок умеет придержать мяч, хорошо ориентируется в ситуации. Поэтому думаю, что именно для игры в центре полузащиты его и брали в амстердамский клуб. Ведь зачем «Аяксу» такой опытный футболист на позицию левого защитника? На нее можно было бы поставить кого-то из молодых футболистов, не так ли?

– Как считаете, тот факт, что Александру Зинченко не удалось заиграть в «Ноттингем Форест» говорит о том, что в Англии он себя исчерпал?

– Английский футбол сам по себе тяжелый. В нем плотный и динамичный график – команды играют каждый третий день. Видимо, Александр оказался не готов к такой системе. А может, повлияли какие-то другие обстоятельства. Лично я его не знаю, поэтому делать те или иные выводы о том, что именно повлияло на игровые дела Зинченко в этом английском клубе, мне трудно.