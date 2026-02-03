Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Клубный рекорд. Атлетико подписал испанца
Испания
03 февраля 2026, 07:51
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клубный рекорд. Атлетико подписал испанца

К мадридскому гранду присоединился Родриго Мендоса

ОФИЦИАЛЬНО. Клубный рекорд. Атлетико подписал испанца
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Мендоса

Испанский защитник Родриго Мендоса перебрался из «Эльче» в «Атлетико». Об этом сообщает пресс-служба мадридского гранда.

Срок соглашения между 20-летним футболистом и «матрасниками» рассчитан на 5,5 лет.

Фабрицио Романо сообщал о том, что сумма трансфера составила 16 миллионов евро + 4 миллиона в качестве бонусов – рекордная продажа в истории «Эльче».

В текущем сезоне Родриго Мендоса провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя голами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Атлетико» усилился молодым талантом из MLS.

трансферы трансферы Ла Лиги Эльче Атлетико Мадрид
Даниил Кирияка Источник: ФК Атлетико Мадрид
