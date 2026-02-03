ОФИЦИАЛЬНО. Клубный рекорд. Атлетико подписал испанца
К мадридскому гранду присоединился Родриго Мендоса
Испанский защитник Родриго Мендоса перебрался из «Эльче» в «Атлетико». Об этом сообщает пресс-служба мадридского гранда.
Срок соглашения между 20-летним футболистом и «матрасниками» рассчитан на 5,5 лет.
Фабрицио Романо сообщал о том, что сумма трансфера составила 16 миллионов евро + 4 миллиона в качестве бонусов – рекордная продажа в истории «Эльче».
В текущем сезоне Родриго Мендоса провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя голами и одной голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что «Атлетико» усилился молодым талантом из MLS.
¡Bienvenido, Rodrigo Mendoza! 🇪🇸👋🏼 pic.twitter.com/rqXW58WI33— Atlético de Madrid (@Atleti) February 2, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карим Бензема покинул Аль-Иттихад
Александр поддержал украинского боксера после сенсационного поражения