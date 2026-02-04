Ман Сити может назначить своего бывшего игрока тренером вместо Гвардиолы

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола недоволен результатами команды за последние два сезона, поэтому думает об уходе со своей должности.

Руководство «горожан» надеется, что испанский специалист отработает до конца контракт, который истекает в июне 2027 года. Однако английский клуб начал поиски идеального кандидата, который сможет заменить Пепа.

По информации Football Insider, «Манчестер Сити» нацелился на своего бывшего футболиста Венсана Компани, который на данный момент возглавляет немецкую «Баварию».

Бельгиец играл в составе команды на позиции защитника с 2008 по 2019 год и за это время провел 265 матчей, в которых записал на свой счет 18 результативных ударов.

Известный скаут Мик Браун поделился мнением о проблемах «горожан», из-за которых результаты команды нельзя назвать идеальными:

«Гвардиола недоволен своим положением в «Манчестер Сити». Мы видели это в прошлом году, когда у них произошёл резкий спад формы, он был расстроен и раздражён, и, казалось, не мог найти способ изменить ситуацию.

Сейчас происходит нечто подобное: они упускают преимущество в два гола и никак не могут обрести стабильность в своей игре. В «Сити» больше не чувствуют себя непобедимыми, они отстают в лиге и могут снова не выиграть ни одного трофея».

Если «горожане» не сумеют договориться с Компани, то попытаются привлечь другого специалиста – в клубе рассматривают кандидатуры бывшего тренера мадридского «Реала» Хаби Алонсо и Энцо Марески, который ранее работал в «Челси».