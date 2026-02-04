Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Сити может назначить своего бывшего игрока тренером вместо Гвардиолы
Англия
04 февраля 2026, 18:44 |
1237
1

Ман Сити может назначить своего бывшего игрока тренером вместо Гвардиолы

Английский клуб рассматривает вариант с приглашением наставника «Баварии» Венсана Компани

04 февраля 2026, 18:44 |
1237
1 Comments
Ман Сити может назначить своего бывшего игрока тренером вместо Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола недоволен результатами команды за последние два сезона, поэтому думает об уходе со своей должности.

Руководство «горожан» надеется, что испанский специалист отработает до конца контракт, который истекает в июне 2027 года. Однако английский клуб начал поиски идеального кандидата, который сможет заменить Пепа.

По информации Football Insider, «Манчестер Сити» нацелился на своего бывшего футболиста Венсана Компани, который на данный момент возглавляет немецкую «Баварию».

Бельгиец играл в составе команды на позиции защитника с 2008 по 2019 год и за это время провел 265 матчей, в которых записал на свой счет 18 результативных ударов.

Известный скаут Мик Браун поделился мнением о проблемах «горожан», из-за которых результаты команды нельзя назвать идеальными:

«Гвардиола недоволен своим положением в «Манчестер Сити». Мы видели это в прошлом году, когда у них произошёл резкий спад формы, он был расстроен и раздражён, и, казалось, не мог найти способ изменить ситуацию.

Сейчас происходит нечто подобное: они упускают преимущество в два гола и никак не могут обрести стабильность в своей игре. В «Сити» больше не чувствуют себя непобедимыми, они отстают в лиге и могут снова не выиграть ни одного трофея».

Если «горожане» не сумеют договориться с Компани, то попытаются привлечь другого специалиста – в клубе рассматривают кандидатуры бывшего тренера мадридского «Реала» Хаби Алонсо и Энцо Марески, который ранее работал в «Челси».

По теме:
Барса держит рекорд топ-5 лиг по количеству национальных кубковых трофеев
Украинский футболист, который играл в Польше, обратился к Мудрику
Не трофеи. Слот назвал свою главную задачу в Ливерпуле
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Пеп Гвардиола чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Венсан Компани Хаби Алонсо Энцо Мареска назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник: Football Insider
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пропавший легионер вернулся в расположение клуба УПЛ
Футбол | 04 февраля 2026, 19:11 0
Пропавший легионер вернулся в расположение клуба УПЛ
Пропавший легионер вернулся в расположение клуба УПЛ

Однако Эрен Айдин хочет покинуть украинскую команду

Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Олимпийские игры | 04 февраля 2026, 14:45 15
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты

Обозреватель Sport.ua вспоминает, как Украина выступала на зимних Олимпиадах

В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
Футбол | 04.02.2026, 08:18
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим
Футбол | 04.02.2026, 07:37
Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим
Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Бокс | 04.02.2026, 05:02
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Хай забирають Компані,тоді Алонсо піде в Баварію.
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
02.02.2026, 19:10 18
Футбол
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 13
Футбол
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 5
Бокс
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
03.02.2026, 10:49 3
Футбол
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
02.02.2026, 22:47 1
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
03.02.2026, 23:01
Футбол
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
03.02.2026, 00:11 1
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
04.02.2026, 15:45
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем