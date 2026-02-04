Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 19:56
Поляки могут сорвать трансфер экс-игрока Динамо и сборной Украины из АПЛ

«Карпаты» хотят подписать Русина

Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Возникли трудности в переходе экс-нападающего «Динамо» Назария Русина, который принадлежит представителю АПЛ «Сандерленду», в «Карпаты».

По словам Виктора Вацко, пока согласовать трансфер непросто из-за позиции польской «Арки Гдыня», которая категорически против досрочного расторжения аренды 27-летнего форварда. Русин имеет контракт с «Аркой» до конца сезона, и поляки рассчитывают на него, не желая отпускать раньше. По словам Вацко, именно «Арка Гдыня» ставит шлагбаум на пути к трансферу.

В этом сезоне Русин провел 13 матчей и забил один гол.

Полякі в курсі хто такий Матківський і також хотять його трошки розвезти на гроші. Звичайна історія для футболу.
