Поляки могут сорвать трансфер экс-игрока Динамо и сборной Украины из АПЛ

Возникли трудности в переходе экс-нападающего «Динамо» Назария Русина, который принадлежит представителю АПЛ «Сандерленду», в «Карпаты».

По словам Виктора Вацко, пока согласовать трансфер непросто из-за позиции польской «Арки Гдыня», которая категорически против досрочного расторжения аренды 27-летнего форварда. Русин имеет контракт с «Аркой» до конца сезона, и поляки рассчитывают на него, не желая отпускать раньше. По словам Вацко, именно «Арка Гдыня» ставит шлагбаум на пути к трансферу.

В этом сезоне Русин провел 13 матчей и забил один гол.