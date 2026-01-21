Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Воспитанник Динамо из клуба АПЛ рассказал, что ведет переговоры с Карпатами
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 07:00
Русин может перебраться в Львов

Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Бывший нападающий киевского «Динамо» Назарий Русин подтвердил информацию о переговорах со львовскими «Карпатами».

В комментарии «Динамомании» форвард признался, что контакт с представителями львовского клуба действительно есть. Ранее украинские СМИ сообщали о заинтересованности «Карпат» в подписании 25-летнего нападающего и возможном варианте его возвращения в УПЛ.

Сейчас Русин выступает на правах аренды за польскую «Арку», тогда как его контракт принадлежит английскому «Сандерленду» – представителю АПЛ. Детали потенциального перехода и формат сотрудничества сторон пока не разглашаются.

Сандерленд Динамо Киев трансферы Карпаты Львов Арка Гдыня чемпионат Польши по футболу Назарий Русин трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
