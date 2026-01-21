Воспитанник Динамо из клуба АПЛ рассказал, что ведет переговоры с Карпатами
Русин может перебраться в Львов
Бывший нападающий киевского «Динамо» Назарий Русин подтвердил информацию о переговорах со львовскими «Карпатами».
В комментарии «Динамомании» форвард признался, что контакт с представителями львовского клуба действительно есть. Ранее украинские СМИ сообщали о заинтересованности «Карпат» в подписании 25-летнего нападающего и возможном варианте его возвращения в УПЛ.
Сейчас Русин выступает на правах аренды за польскую «Арку», тогда как его контракт принадлежит английскому «Сандерленду» – представителю АПЛ. Детали потенциального перехода и формат сотрудничества сторон пока не разглашаются.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Ребров может возглавить «Динамо»
Линда Климовичова доставила Элине немало проблем в первом сете