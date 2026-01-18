Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Большое возвращение. Карпаты хотят подписать экс-форварда Динамо
Украина. Премьер лига
18 января 2026, 19:18 |
1786
1

Большое возвращение. Карпаты хотят подписать экс-форварда Динамо

Назарий Русин вернется в УПЛ?

18 января 2026, 19:18 |
1786
1 Comments
Большое возвращение. Карпаты хотят подписать экс-форварда Динамо
instagram.com/nazariyrusyn31

27-летний центрфорвард польской «Арки» Назарий Русин, который выступает в этом клубе на правах аренды из «Сандерленда», может вернуться в украинскую Премьер-лигу.

Сообщается, что интерес к подписанию воспитанника львовского футбола проявляют «Карпаты».

Русин с начала сентября играет в Польше, где в рядах «Арки» провел 11 матчей (601 минуту) в Экстракласе и забил 1 мяч.

Аренда Русина в Польше рассчитана до конца сезона.

Напомним, в УПЛ Назарий Русин известен по играм за «Динамо», а также за «Зарю» и «Днепр-1», куда киевляне отдавали его в аренду.

По теме:
Легенда Баварии мог перебраться в Казахстан. Условия были согласованы
Вингер Полесья нашел себе новый клуб. Достигнуто предварительное соглашение
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Назарий Русин Карпаты Львов Арка Гдыня Сандерленд трансферы УПЛ Динамо Киев трансферы
Алексей Сливченко Источник: Спортивка
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Футбол | 18 января 2026, 08:46 8
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой

Оба уладили конфликт и пожали друг другу руки

Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Теннис | 18 января 2026, 04:02 18
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026

Даяна в двух сетах уступила Елене-Габриэле Русе в матче 1/64 финала мейджора

Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
Теннис | 18.01.2026, 08:41
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
Сенегал – Марокко. Прогноз и анонс на финал Кубка африканских наций
Футбол | 18.01.2026, 18:22
Сенегал – Марокко. Прогноз и анонс на финал Кубка африканских наций
Сенегал – Марокко. Прогноз и анонс на финал Кубка африканских наций
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Футбол | 18.01.2026, 16:46
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Тарас Галишко
Це гарна новина
Ответить
+1
Популярные новости
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
18.01.2026, 14:03 3
Биатлон
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
17.01.2026, 11:44 4
Футбол
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
18.01.2026, 09:41 2
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 43
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
17.01.2026, 08:37 2
Футбол
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
17.01.2026, 10:29 2
Футбол
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем