Большое возвращение. Карпаты хотят подписать экс-форварда Динамо

27-летний центрфорвард польской «Арки» Назарий Русин, который выступает в этом клубе на правах аренды из «Сандерленда», может вернуться в украинскую Премьер-лигу.

Сообщается, что интерес к подписанию воспитанника львовского футбола проявляют «Карпаты».

Русин с начала сентября играет в Польше, где в рядах «Арки» провел 11 матчей (601 минуту) в Экстракласе и забил 1 мяч.

Аренда Русина в Польше рассчитана до конца сезона.

Напомним, в УПЛ Назарий Русин известен по играм за «Динамо», а также за «Зарю» и «Днепр-1», куда киевляне отдавали его в аренду.