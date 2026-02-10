Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал перспективного легионера
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 18:12 | Обновлено 10 февраля 2026, 18:13
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал перспективного легионера

Баптистелла получил контракт на 4 года

ФК Металлист 1925

Клуб УПЛ Металлист 1925 объявил о подписании бразильского атакующего полузащитника Кауана Баптистеллы. Игрок получил контракт на 4 года.

Баптистелла находился в системе известного клуба Крузейро, за первую команду которого дебютировал в январе. В составе Металлиста 1925 будет играть под 77-м номером.

Ранее сообщалось, что харьковский клуб отдал за 18-летнего Кауана около 1,5 миллиона евро.

Баптителла родился в итальянском городе Беневенто, в семье известного футзалиста Клейтона Баптистеллы. Начал заниматься футболом в школе Сан Пауло, после чего играл за СКА Бразил, из которого в 2022 году попал в систему Крузейро.

За команду Крузейро U-17 провел 63 матча и забил 28 голов (чемпионы Минейро 2023). Последние два сезона играл за команду Крузейро U-20 (51 матч, 19 голов и 7 ассистов), с которой стал чемпионом Минейро 2025, чемпионом Копиньи 2026 и дошел до полуфинала чемпионата Бразилии U-20, при этом с 12 голами занял вторую ступеньку.

Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
