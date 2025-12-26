Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Чемпионат Англии
Челси
27.12.2025 19:30 - : -
Астон Вилла
Англия
26 декабря 2025, 17:12 | Обновлено 26 декабря 2025, 18:28
Матч начнется 27 декабря в 19:30 по Киеву

ФК Челси

В субботу, 27 декабря, состоится поединок 18-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Челси

Для действующих чемпионов мира сезон проходит достаточно контрастно. Тем не менее, за 17 туров Премьер-лиги «синим» удалось завоевать 29 зачетных пунктов, благодаря которым они сейчас занимают 4-е место турнирной таблицы. Однако расстояние от лидеров уже достаточно ощутимо – и от 1-го, и от 16-го места «Челси» отстает на 10 баллов. В Кубке английской лиги коллектив дошел уже до полуфинала, где встретится с лондонским «Арсеналом».

В Лиге чемпионов англичанам удалось добыть в борьбе 10 баллов за 6 игр, позволяющих находиться на 13-й позиции общей таблицы соревнований. Расстояние от необходимого топ-8 на данный момент составляет 2 зачетных пункта.

Астон Вилла

Начало сезона для бирмингемцев оказалось очень сложным, однако все же команде Уная Эмери удалось найти свою игру. После 17 раундов чемпионата Англии «Астон Вилла» имеет на балансе 36 очков, благодаря которым занимает 3 место турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Арсенала», составляет всего 3 зачетных пункта. Из Кубка английской лиги «виллианы» вылетели на стадии 1/16 финала от «Брентфорда».

В Лиге Европы «Астон Вилла» также выступает отлично. За 6 матчей англичане добыли в борьбе 15 зачетных пунктов, которые позволяют им занимать 3-е место турнирной таблицы. От 1-й позиции клуб отстает только из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Челси». За это время лондонцы победили в 2-х поединках, еще 2 матча завершились вничью, а 1 выигрыш завоевала «Астон Вилла».

Интересные факты

  • «Астон Вилла» победила в каждом из 10 последних поединков.
  • В последних 7 играх «Челси» лишь дважды сохранил ворота сухими.
  • «Астон Вилла» пропускала в 6/8 предыдущих матчей.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.64.

Челси
27 декабря 2025 -
19:30
Астон Вилла
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
