27.12.2025 19:30 – FT 1 : 2
9
0
Челси – Астон Вилла – 1:2. Дубль Уоткинса и камбек. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ 2025/26
27 декабря Астон Вилла обыграла Челси в матче 18-го тура АПЛ 2025/26.
Вилланы на Стэмфорд Бридж в Лондоне одержали победу со счетом 2:1, хотя уступали 0:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Три очка подопечным Унаи Эмери принес дубль Олли Уоткинса.
Для Астон Виллы эта победа стала 11-й подряд. В следующем туре коллектив из Бирмингема встретится с Арсеналом.
АПЛ 2025/26. 18-й тур, 27 декабря
Челси – Астон Вилла – 1:2
Голы: Жоао Педро, 37 – Уоткинс, 63, 84 (пен.)
Видеообзор матча
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла), асcист Юри Тилеманс.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси), асcист Рис Джеймс.
