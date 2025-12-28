27 декабря Астон Вилла обыграла Челси в матче 18-го тура АПЛ 2025/26.

Вилланы на Стэмфорд Бридж в Лондоне одержали победу со счетом 2:1, хотя уступали 0:1.

Три очка подопечным Унаи Эмери принес дубль Олли Уоткинса.

Для Астон Виллы эта победа стала 11-й подряд. В следующем туре коллектив из Бирмингема встретится с Арсеналом.

АПЛ 2025/26. 18-й тур, 27 декабря

Челси – Астон Вилла – 1:2

Голы: Жоао Педро, 37 – Уоткинс, 63, 84 (пен.)

Видеообзор матча