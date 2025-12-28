Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Астон Вилла – 1:2. Дубль Уоткинса и камбек. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Челси
27.12.2025 19:30 – FT 1 : 2
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 декабря 2025, 04:05 |
9
0

Челси – Астон Вилла – 1:2. Дубль Уоткинса и камбек. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ 2025/26

28 декабря 2025, 04:05 |
9
0
Челси – Астон Вилла – 1:2. Дубль Уоткинса и камбек. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

27 декабря Астон Вилла обыграла Челси в матче 18-го тура АПЛ 2025/26.

Вилланы на Стэмфорд Бридж в Лондоне одержали победу со счетом 2:1, хотя уступали 0:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Три очка подопечным Унаи Эмери принес дубль Олли Уоткинса.

Для Астон Виллы эта победа стала 11-й подряд. В следующем туре коллектив из Бирмингема встретится с Арсеналом.

АПЛ 2025/26. 18-й тур, 27 декабря

Челси – Астон Вилла – 1:2

Голы: Жоао Педро, 37 – Уоткинс, 63, 84 (пен.)

Видеообзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла), асcист Юри Тилеманс.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси), асcист Рис Джеймс.
По теме:
Бернли – Эвертон – 0:0. Миколенко отыграл весь поединок. Видеообзор матча
Брентфорд – Борнмут – 4:1. Ассист Ярмолюка, хет-трик Шаде. Видео голов
Арсенал – Брайтон – 2:1. Как Эдегор забил с передачи Сака. Видео голов
Астон Вилла Челси Челси - Астон Вилла видео голов и обзор пенальти Олли Уоткинс Жоао Педро Жункейра Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Футбол | 27 декабря 2025, 06:47 18
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко

Шведское издание Dagens Nyheter взяло интервью у президента УАФ

Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Футбол | 27 декабря 2025, 09:08 6
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона

Виталий может перейти в «Галатасарай»

Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Футбол | 27.12.2025, 11:50
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Дорогой украинский футболист попал в список трансферных целей Бенфики
Футбол | 27.12.2025, 22:57
Дорогой украинский футболист попал в список трансферных целей Бенфики
Дорогой украинский футболист попал в список трансферных целей Бенфики
Алжир – Буркина-Фасо. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Футбол | 28.12.2025, 04:09
Алжир – Буркина-Фасо. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Алжир – Буркина-Фасо. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 24
Футбол
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
27.12.2025, 22:38
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
26.12.2025, 08:52 2
Футбол
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
26.12.2025, 10:32 3
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
27.12.2025, 09:29 6
Бокс
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
26.12.2025, 00:23 1
Бокс
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
27.12.2025, 21:41
Бокс
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
26.12.2025, 09:26 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем