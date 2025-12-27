В субботу, 27 декабря, состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Астон Вилла».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Челси – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция