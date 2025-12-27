27.12.2025 19:30 - : -
Англия27 декабря 2025
Челси – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 декабря в 19:30 матч чемпионата Англии.
В субботу, 27 декабря, состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Астон Вилла».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Челси – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
