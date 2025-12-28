Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Коуч Астон Виллы: «Победа над Челси? Его голы – это фантастика»
Чемпионат Англии
Челси
27.12.2025 19:30 – FT 1 : 2
Астон Вилла
Англия
28 декабря 2025, 08:56 |
387
0

Коуч Астон Виллы: «Победа над Челси? Его голы – это фантастика»

Унаи Эмери пообщался с журналистами после матча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери поделился эмоциями после победы своей команды над лондонским Челси (2:1) в матче 18 тура Английской Премьер-лиги.

«Мы сохраняли тот же план на игру, что и в первом тайме, но в первом тайме они играли фантастически. Они доминировали. Нам было нелегко овладеть мячом.

Мы оборонялись низким блоком и делали это эффективно. Практически не позволяли им выполнять стандартные положения — только один угловой, и они забили.

Нам нужно было проявить страсть и постараться сохранить стойкость, и мы говорили об этом после первого тайма в раздевалке.

Воткинс был очень, очень сосредоточенным. Следуя плану на игру и выполняя свои задания, он обычно улучшает статистику, а забитые сегодня голы – это фантастика», – сказал тренер.

В нынешнем сезоне АПЛ Астон Вилла занимает 3 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 39 зачетных баллов после 18 сыгранных матчей.

По теме:
Астон Вилла и 4 команды топ-5 лиг, набравшие 20+ очков в последних 8 турах
Астон Вилла и Манчестер Сити на двоих имеют 14 побед подряд в АПЛ
Коуч Эвертона сделал важное заявление о будущем Миколенко
Унаи Эмери Английская Премьер-лига Астон Вилла Челси чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: BBC
