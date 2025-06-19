В FA прокомментировали обвинения в адрес Мудрика. Все серьезно

Представитель Футбольной ассоциации Англии прокомментировал информацию о выдвинутых обвинениях в адрес украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика в деле о допинге:

«Мы можем подтвердить, что Михаилу Мудрику было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил в связи с наличием и/или употреблением запрещенного вещества, в соответствии с Правилами 3 и 4 Антидопинговых правил FA. Поскольку это дело продолжается, мы не имеем возможности предоставлять дальнейшие комментарии на данный момент».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.