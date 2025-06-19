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  4. В FA прокомментировали обвинения в адрес Мудрика. Все серьезно
Англия
19 июня 2025, 00:34 |
192
0

В FA прокомментировали обвинения в адрес Мудрика. Все серьезно

Михаилу действительно грозит 4 года дисквалификации

19 июня 2025, 00:34 |
192
0
В FA прокомментировали обвинения в адрес Мудрика. Все серьезно
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Представитель Футбольной ассоциации Англии прокомментировал информацию о выдвинутых обвинениях в адрес украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика в деле о допинге:

«Мы можем подтвердить, что Михаилу Мудрику было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил в связи с наличием и/или употреблением запрещенного вещества, в соответствии с Правилами 3 и 4 Антидопинговых правил FA. Поскольку это дело продолжается, мы не имеем возможности предоставлять дальнейшие комментарии на данный момент».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

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допинг дисквалификация Футбольная ассоциация Англии чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Вус Источник: The Sun
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