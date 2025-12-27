Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Челси
27.12.2025 19:30 – FT 1 : 2
Астон Вилла
Англия
27 декабря 2025, 21:30 | Обновлено 27 декабря 2025, 21:35
Невероятная команда Эмери. Астон Вилла шокировала Челси в Лондоне

«Вилланы» победили 2:1

8 Comments
Невероятная команда Эмери. Астон Вилла шокировала Челси в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси – Астон Вилла

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» одержала важную выездную победу над «Челси». Поединок на «Стэмфорд Бридж» завершился со счетом 2:1 в пользу гостей из Бирмингема.

Хозяева открыли счет в конце первого тайма — на 37-й минуте отличился Жоао Педро. Впрочем, после перерыва инициативу перехватила «Вилла». Героем встречи стал Олли Уоткинс, который сначала сравнял счет на 63-й минуте, а в конце матча оформил победный дубль.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

После этого поражения «Челси» с 29 очками идет пятым в таблице АПЛ, тогда как «Астон Вилла» набрала 39 пунктов и поднялась на третью позицию.

АПЛ. 27 декабря, 18-й тур.

Челси – Астон Вилла – 1:2
Голы: Педро, 37 – Уоткинс, 63, 84.

Челси: Санчес, Кукурелья (Гюсто 69), Джеймс, Чалоба, Бадьяшиль, Фернандес, Кайседо, Палмер (Эстевао 72), Гарначо (Гиттенс 69), Нету, Жоао Педро (Делап 69).

Астон Вилла: Мартинес, Матсен (Динь 83), Кэш, Конса, Линдельоф, Буэндиа (Уоткинс 58), Макгинн (Онана 59), Тилеманс, Камара (Богарде 83), Роджерс, Мален (Санчо 59).

У кого 10? Известна оценка Ярмолюка за матч АПЛ, в котором он отдал ассист
Астон Вилла повторила клубный рекорд 1897 и 1914 годов
ВИДЕО. Реакция Арне Слота на гол Вирца и победу в матче против Вулвз
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Vadym Shcherban
Браво АВ. Було якесь відчуття, що Емері дав вказівку 60 хвилин грати на утримання та вимотування суперника. Челсі носилось, палили ккал та сили.... А забили лише 1 та й то трохи нашару. Після 60 хв та трьох замін АВ просто розірвала цих аристократів. Дійсно якісь чудеса від АВ. Воткінс - топ!
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
pol-55
Хороший матч по драматургії,режисер хитрий лис Емері.
Ответить
+8
sres2016
30 грудня слідкуємо за грою Арсенал - А.Вілла, буде гаряче))
Ответить
+8
Artem_Ponomar
Віллу вже треба сприймати як гранд АПЛ
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
🤩Дуже круто! В мене зодіак лева, тож 🦁Астон Віллі симпатизую. Яскраві останні 30 хв бірмінгемців справді врівноважили ті 60 хв, коли більше домінували сині. Оллі Воткінса пам'ятаю, як вперше він запалив хет-триком Ліверу(7:2) в ковідний рік. В цьому мав лише 3 м'ячі за 17 турів - а тут дубль⚽⚽ Челсі і камбек Його Імені!👏👏 😊🥳
Ответить
+1
8number
Віллі треба з Арсеналом взяти очки, тоді можна і на чемпіонство замахнутись. Було б шикарно.
Ответить
0
