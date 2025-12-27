Невероятная команда Эмери. Астон Вилла шокировала Челси в Лондоне

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» одержала важную выездную победу над «Челси». Поединок на «Стэмфорд Бридж» завершился со счетом 2:1 в пользу гостей из Бирмингема.

Хозяева открыли счет в конце первого тайма — на 37-й минуте отличился Жоао Педро. Впрочем, после перерыва инициативу перехватила «Вилла». Героем встречи стал Олли Уоткинс, который сначала сравнял счет на 63-й минуте, а в конце матча оформил победный дубль.

После этого поражения «Челси» с 29 очками идет пятым в таблице АПЛ, тогда как «Астон Вилла» набрала 39 пунктов и поднялась на третью позицию.

АПЛ. 27 декабря, 18-й тур.

Челси – Астон Вилла – 1:2

Голы: Педро, 37 – Уоткинс, 63, 84.

Челси: Санчес, Кукурелья (Гюсто 69), Джеймс, Чалоба, Бадьяшиль, Фернандес, Кайседо, Палмер (Эстевао 72), Гарначо (Гиттенс 69), Нету, Жоао Педро (Делап 69).

Астон Вилла: Мартинес, Матсен (Динь 83), Кэш, Конса, Линдельоф, Буэндиа (Уоткинс 58), Макгинн (Онана 59), Тилеманс, Камара (Богарде 83), Роджерс, Мален (Санчо 59).