Азар удивил выбором – кого он считает лучшим тренером в карьере

Бывший вингер мадридского «Реала» и «Челси» Эден Азар поделился мнением о самом выдающемся тренере в своей карьере, отдав предпочтение нынешнему руководителю «Бенфики» Жозе Моуринью.

– Начиная от Сарри и заканчивая Анчелотти – ваш путь пересекался со многими итальянскими специалистами.

– Действительно, и под их началом я завоевал немало трофеев.

С Сарри у нас сложился особый контакт: мне кажется, наши взгляды на игру во многом совпадали. Однако временами я прямо заявлял ему, что его тренировочный процесс наводит скуку.

Это не упрек, ведь итоговые показатели подтверждали его правоту. То же касается и Конте: Антонио был великолепен, но заставлял нас до изнеможения оттачивать одни и те же элементы.

– Кого бы вы назвали лучшим наставником в своей практике?

– Он не из Италии, но вам он прекрасно знаком: это Моуринью, настоящий гений коммуникации. Его образ мышления и способность достучаться до сознания игроков вызывают искреннее восхищение, – цитирует слова Азара La Gazzetta dello Sport.