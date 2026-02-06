Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Азар удивил выбором – кого он считает лучшим тренером в карьере
06 февраля 2026, 06:03 |
Азар удивил выбором – кого он считает лучшим тренером в карьере

Эден назвал своего идеального наставника

Азар удивил выбором – кого он считает лучшим тренером в карьере
Instagram. Эден Азар

Бывший вингер мадридского «Реала» и «Челси» Эден Азар поделился мнением о самом выдающемся тренере в своей карьере, отдав предпочтение нынешнему руководителю «Бенфики» Жозе Моуринью.

– Начиная от Сарри и заканчивая Анчелотти – ваш путь пересекался со многими итальянскими специалистами.

– Действительно, и под их началом я завоевал немало трофеев.

С Сарри у нас сложился особый контакт: мне кажется, наши взгляды на игру во многом совпадали. Однако временами я прямо заявлял ему, что его тренировочный процесс наводит скуку.

Это не упрек, ведь итоговые показатели подтверждали его правоту. То же касается и Конте: Антонио был великолепен, но заставлял нас до изнеможения оттачивать одни и те же элементы.

– Кого бы вы назвали лучшим наставником в своей практике?

– Он не из Италии, но вам он прекрасно знаком: это Моуринью, настоящий гений коммуникации. Его образ мышления и способность достучаться до сознания игроков вызывают искреннее восхищение, – цитирует слова Азара La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в сезоне-2014/2015 под предводительством Моуринью лондонский «Челси» стал триумфатором Премьер-лиги и обладателем Кубка лиги.

По теме:
Тренер Челси объяснил свой конфликт с игроками Арсенала
Азар назвал тренера, которого мечтает увидеть во главе Челси
Энцо Фернандес мечтает покинуть Челси и уже нашел новый клуб
Эден Азар Челси Жозе Моуриньо Карло Анчелотти Антонио Конте Маурицио Сарри
Михаил Олексиенко Источник: La Gazzetta dello Sport
