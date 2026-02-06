Азар удивил выбором – кого он считает лучшим тренером в карьере
Эден назвал своего идеального наставника
Бывший вингер мадридского «Реала» и «Челси» Эден Азар поделился мнением о самом выдающемся тренере в своей карьере, отдав предпочтение нынешнему руководителю «Бенфики» Жозе Моуринью.
– Начиная от Сарри и заканчивая Анчелотти – ваш путь пересекался со многими итальянскими специалистами.
– Действительно, и под их началом я завоевал немало трофеев.
С Сарри у нас сложился особый контакт: мне кажется, наши взгляды на игру во многом совпадали. Однако временами я прямо заявлял ему, что его тренировочный процесс наводит скуку.
Это не упрек, ведь итоговые показатели подтверждали его правоту. То же касается и Конте: Антонио был великолепен, но заставлял нас до изнеможения оттачивать одни и те же элементы.
– Кого бы вы назвали лучшим наставником в своей практике?
– Он не из Италии, но вам он прекрасно знаком: это Моуринью, настоящий гений коммуникации. Его образ мышления и способность достучаться до сознания игроков вызывают искреннее восхищение, – цитирует слова Азара La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что в сезоне-2014/2015 под предводительством Моуринью лондонский «Челси» стал триумфатором Премьер-лиги и обладателем Кубка лиги.
