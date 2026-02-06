ОФИЦИАЛЬНО. Выйдут в УПЛ? Черноморец продлил аренду легионера
Анель Райс остается в расположении «моряков»
Одесский Черноморец официально объявил о продолжении сотрудничества с легионером Анелем Райсом, принадлежащим панамскому клубу «Пласа Амадор».
«Желаем стабильной игры, прогресса и уверенных матчей в черно-синих цветах», – лаконично говорится в сообщении.
По официальной информации, легионер будет выступать за «моряков» до конца 2026 года. Согласно условиям арендного контракта, ФК «Черноморец» имеет право осуществить постоянный трансфер игрока в течение срока аренды.
В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.
