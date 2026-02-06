Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Выйдут в УПЛ? Черноморец продлил аренду легионера
Украина. Первая лига
06 февраля 2026, 10:22 |
ОФИЦИАЛЬНО. Выйдут в УПЛ? Черноморец продлил аренду легионера

Анель Райс остается в расположении «моряков»

ОФИЦИАЛЬНО. Выйдут в УПЛ? Черноморец продлил аренду легионера
ФК Черноморец.

Одесский Черноморец официально объявил о продолжении сотрудничества с легионером Анелем Райсом, принадлежащим панамскому клубу «Пласа Амадор».

«Желаем стабильной игры, прогресса и уверенных матчей в черно-синих цветах», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, легионер будет выступать за «моряков» до конца 2026 года. Согласно условиям арендного контракта, ФК «Черноморец» имеет право осуществить постоянный трансфер игрока в течение срока аренды.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

Анель Райс Черноморец Одесса аренда игрока Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Черноморец
