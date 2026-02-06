Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Он максимально аморальный чудак»

Известный украинский экс-футболист Михаил Кополовец отреагировал на скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возвращении россиян в международный футбол:

«Это максимально аморальный чудак. Мы уже видели ранее, что он симпатизировал России. Для него, как я вижу, важны только деньги. Рано или поздно придет расплата. То, что он лоббирует их интересы – понятно, он получает за это деньги. К сожалению, такие люди, которые находятся очень далеко от Украины, не чувствуют нашей беды, нашего горя и скорби. Они не видят, как хоронят наших людей, как украинцы замерзают.

Инфантино примерно понимает ситуацию, имеет информацию, но не чувствует ее до конца. Впрочем, карма его настигнет. Такие люди – это пособники террористов. Бог расставит все по своим местам. Я понимаю, что с ним провели «серьезный разговор», дали денег, но история его осудит. Я думаю, что если россияне все-таки будут участвовать, то нам нужно максимально бойкотировать все соревнования. Мне кажется, это единственный выход».