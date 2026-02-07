Роналду захотел снова играть за Реал. Клуб принял окончательное решение

Мадридский «Реал» отказался от идеи возвращения Криштиану Роналду.

По информации источника, главный тренер команды Альваро Арбелоа заблокировал возможный трансфер португальца.

Сообщается, что Роналду был готов вернуться в «Реал» во второстепенной роли без каких-либо спортивных требований. Впрочем, в клубе придерживаются другой позиции.

Арбелоа сообщил спортивному директору, что возвращение звездного форварда может создать лишние внутренние риски. Также в раздевалке существует мнение, что присутствие Роналду способно вызвать напряжение в коллективе, даже в статусе запасного.