  4. Роналду захотел снова играть за Реал. Клуб принял окончательное решение
Испания
Роналду захотел снова играть за Реал. Клуб принял окончательное решение

«Бланкос» отказали легенде клуба

Роналду захотел снова играть за Реал. Клуб принял окончательное решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Мадридский «Реал» отказался от идеи возвращения Криштиану Роналду.

По информации источника, главный тренер команды Альваро Арбелоа заблокировал возможный трансфер португальца.

Сообщается, что Роналду был готов вернуться в «Реал» во второстепенной роли без каких-либо спортивных требований. Впрочем, в клубе придерживаются другой позиции.

Арбелоа сообщил спортивному директору, что возвращение звездного форварда может создать лишние внутренние риски. Также в раздевалке существует мнение, что присутствие Роналду способно вызвать напряжение в коллективе, даже в статусе запасного.

Криштиану Роналду Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
Александр Зеленко
Питушок пусть у арабов zопку парит.. 😂🐓😡🐔
