Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жребий турнира WTA 1000 в Дохе. Свитолина ждет Ястремскую
Жребий турнира WTA 1000 в Дохе. Свитолина ждет Ястремскую

Если Даяна обыграет Кристину Букшу, то выйдет на Элину

Жребий турнира WTA 1000 в Дохе. Свитолина ждет Ястремскую
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

6 февраля состоялась жеребьевка престижного хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В основную сетку тысячника попали две украинские теннисистки: Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Свитолина получила седьмой номер посева и пропустит первый раунд.

Ястремская в первом круге встретится с представительницей Испании Кристиной Букшей. Ранее Даяна дважды играла с Кристиной и дважды одержала победу.

Если Ястремская сумеет переиграть Букшу, то в 1/16 финала сразится против Свитолиной.

В квалификации Дохи выступления продолжает Юлия Стародубцева, выигравшая 6 числа стартовый матч отбора у Антонии Ружич.

Матчи основной сетки тысячного турнира в Дохе стартуют 8 февраля. Финал запланирован на 14 число.

Элина Свитолина Даяна Ястремская WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
