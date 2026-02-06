Жребий турнира WTA 1000 в Дохе. Свитолина ждет Ястремскую
Если Даяна обыграет Кристину Букшу, то выйдет на Элину
6 февраля состоялась жеребьевка престижного хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.
В основную сетку тысячника попали две украинские теннисистки: Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
Свитолина получила седьмой номер посева и пропустит первый раунд.
Ястремская в первом круге встретится с представительницей Испании Кристиной Букшей. Ранее Даяна дважды играла с Кристиной и дважды одержала победу.
Если Ястремская сумеет переиграть Букшу, то в 1/16 финала сразится против Свитолиной.
В квалификации Дохи выступления продолжает Юлия Стародубцева, выигравшая 6 числа стартовый матч отбора у Антонии Ружич.
Матчи основной сетки тысячного турнира в Дохе стартуют 8 февраля. Финал запланирован на 14 число.
