Состоялась жеребьевка матча Квалификации Кубка Дэвиса Украина – Люксембург

6 февраля состоялась жеребьевка матчевого противостояния Плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Люксембурга.

Встречи пройдут 7 и 8 февраля на арене Национального спорта и культуры Люксембурга.

В субботу состоится два одиночных матча. В воскресенье команды начнут с парного поединка и в случае надобности последуют две одиночные игры.

Для общей победы необходимо набрать три очка. Победитель получит место в Первой Мировой группе, где будет бороться за Квалификацию Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Первой Мировой группы

Украина – Люксембург

7 февраля. Старт – 14:00 по Киеву

Алексей Крутых – Крис Родеш

Владислав Орлов – Алекс Кнафы

8 февраля. Старт – 12:00 по Киеву