Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Состоялась жеребьевка матча Квалификации Кубка Дэвиса Украина – Люксембург
Кубок Дэвиса
06 февраля 2026, 14:51 | Обновлено 06 февраля 2026, 15:23
152
0

Состоялась жеребьевка матча Квалификации Кубка Дэвиса Украина – Люксембург

7–8 февраля сине-желтые поборются за место в Первой Мировой группе

Состоялась жеребьевка матча Квалификации Кубка Дэвиса Украина – Люксембург
ФТУ

6 февраля состоялась жеребьевка матчевого противостояния Плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Люксембурга.

Встречи пройдут 7 и 8 февраля на арене Национального спорта и культуры Люксембурга.

В субботу состоится два одиночных матча. В воскресенье команды начнут с парного поединка и в случае надобности последуют две одиночные игры.

Для общей победы необходимо набрать три очка. Победитель получит место в Первой Мировой группе, где будет бороться за Квалификацию Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Первой Мировой группы

Украина – Люксембург

7 февраля. Старт – 14:00 по Киеву

  • Алексей Крутых – Крис Родеш
  • Владислав Орлов – Алекс Кнафы

8 февраля. Старт – 12:00 по Киеву

  • Вячеслав Белинский / Владислав Орлов – Крис Родеш / Алекс Кнафф
  • Владислав Орлов – Крис Родеш
  • Алексей Крутых – Алекс Кнафф

Кубок Дэвиса сборная Украины по теннису Алексей Крутых Владислав Орлов Вячеслав Белинский
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
