Состоялась жеребьевка матча Квалификации Кубка Дэвиса Украина – Люксембург
7–8 февраля сине-желтые поборются за место в Первой Мировой группе
6 февраля состоялась жеребьевка матчевого противостояния Плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Люксембурга.
Встречи пройдут 7 и 8 февраля на арене Национального спорта и культуры Люксембурга.
В субботу состоится два одиночных матча. В воскресенье команды начнут с парного поединка и в случае надобности последуют две одиночные игры.
Для общей победы необходимо набрать три очка. Победитель получит место в Первой Мировой группе, где будет бороться за Квалификацию Кубка Дэвиса.
Кубок Дэвиса. Плей-офф Первой Мировой группы
Украина – Люксембург
7 февраля. Старт – 14:00 по Киеву
- Алексей Крутых – Крис Родеш
- Владислав Орлов – Алекс Кнафы
8 февраля. Старт – 12:00 по Киеву
- Вячеслав Белинский / Владислав Орлов – Крис Родеш / Алекс Кнафф
- Владислав Орлов – Крис Родеш
- Алексей Крутых – Алекс Кнафф
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юлия на старте отбора тысячника уверенно одолела Антонию Ружич
Александра в двух сетах выиграла у Ван Синьюй в четвертьфинале WTA 250 в Клуж-Напоке