Кубок Дэвиса27 января 2026, 16:38 | Обновлено 27 января 2026, 16:42
70
0
Без Сачко. Стал известен состав Украины на матч Кубка Дэвиса с Люксембургом
7–8 февраля сине-желтые поборются за место в Первой Мировой группе
27 января 2026, 16:38 | Обновлено 27 января 2026, 16:42
70
0
Мужская сборная Украины по теннису объявила состав на матчевое противостояние Плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Люксембурга.
Состав сборной Украины:
- Вячеслав Белинский (АТР 376 / ATP 962)
- Владислав Орлов (АТР 504 / ATP 263)
- Александр Овчаренко (АТР 509 / ATP 310)
- Алексей Крутых (АТР 569 / ATP 978
Первый номер украинского тенниса Виталий Сачко (АТР 166) не поможет сборной.
Поединок состоится 7–8 февраля в Люксембурге. Первый игровой день начнется в 13:00 по Киеву, второй – в 11:00.
Если сине-желтые сумеют одолеть соперников, то попадут в Первую Мировую группу, где поборются за место в Квалификации Кубка Дэвиса.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 27 января 2026, 14:59 0
Карлос Алькарас поборется с Александром Зверевым за решающий поединок в Мельбурне
Футзал | 26 января 2026, 23:40 1
26 января состоялось два матча в группе C
Футбол | 27.01.2026, 04:55
Футбол | 27.01.2026, 16:05
Теннис | 27.01.2026, 08:12
Комментарии 0
Популярные новости
26.01.2026, 04:42
25.01.2026, 18:49 19
26.01.2026, 08:55 2
27.01.2026, 06:42 23
25.01.2026, 16:36
27.01.2026, 07:40 13
26.01.2026, 08:08 55
26.01.2026, 07:44