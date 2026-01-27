Без Сачко. Стал известен состав Украины на матч Кубка Дэвиса с Люксембургом

Мужская сборная Украины по теннису объявила состав на матчевое противостояние Плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Люксембурга.

Состав сборной Украины:

Вячеслав Белинский (АТР 376 / ATP 962)

Владислав Орлов (АТР 504 / ATP 263)

Александр Овчаренко (АТР 509 / ATP 310)

Алексей Крутых (АТР 569 / ATP 978

Первый номер украинского тенниса Виталий Сачко (АТР 166) не поможет сборной.

Поединок состоится 7–8 февраля в Люксембурге. Первый игровой день начнется в 13:00 по Киеву, второй – в 11:00.

Если сине-желтые сумеют одолеть соперников, то попадут в Первую Мировую группу, где поборются за место в Квалификации Кубка Дэвиса.