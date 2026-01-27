Англия27 января 2026, 17:52 | Обновлено 27 января 2026, 17:59
ОФИЦИАЛЬНО. С клаусулой 100 млн. Клуб АПЛ подписал вингера
Райан перебрался в Борнмут
Клуб АПЛ Борнмут объявил о подписании контракта с бразильским вингером Райаном, который выступал в составе Васку да Гама.
Сделка оценивается в 30 миллионов фунтов, а игрок подписал контракт на 5,5 лет с клаусулой в размере 100 миллионов фунтов.
В прошлом году Райан провел за Васку 57 матчей и забил 20 голов.
Борнмут недавно продал в Манчестер Сити атакующего хавбека Антуана Семеньо и теперь сумел найти ему замену.
Aura. pic.twitter.com/AFkdUQ94dN— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 27, 2026
