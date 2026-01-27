ОФИЦИАЛЬНО. С клаусулой 100 млн. Клуб АПЛ подписал вингера

Клуб АПЛ Борнмут объявил о подписании контракта с бразильским вингером Райаном, который выступал в составе Васку да Гама.

Сделка оценивается в 30 миллионов фунтов, а игрок подписал контракт на 5,5 лет с клаусулой в размере 100 миллионов фунтов.

В прошлом году Райан провел за Васку 57 матчей и забил 20 голов.

Борнмут недавно продал в Манчестер Сити атакующего хавбека Антуана Семеньо и теперь сумел найти ему замену.