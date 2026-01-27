Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. С клаусулой 100 млн. Клуб АПЛ подписал вингера
Англия
27 января 2026, 17:52 | Обновлено 27 января 2026, 17:59
Райан перебрался в Борнмут

ФК Борнмут

Клуб АПЛ Борнмут объявил о подписании контракта с бразильским вингером Райаном, который выступал в составе Васку да Гама.

Сделка оценивается в 30 миллионов фунтов, а игрок подписал контракт на 5,5 лет с клаусулой в размере 100 миллионов фунтов.

В прошлом году Райан провел за Васку 57 матчей и забил 20 голов.

Борнмут недавно продал в Манчестер Сити атакующего хавбека Антуана Семеньо и теперь сумел найти ему замену.

Иван Зинченко Источник: ФК Борнмут
