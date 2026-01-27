ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал бразильского вингера
Фабрисиу Ян продолжит карьеру в клубе из Ровно
Бразильский вингер Фабрисиу Ян стал игроком «Вереса». Об этом сообщает пресс-служба клуба из ровно.
Срок соглашения между 21-летним футболистом и представителем Украинской Премьер-лиги рассчитан на три года. К «Вересу» Фабрисиу присоединился в качестве свободного агента.
В 2023 году Фабрисиу Ян провел в составе «Аль-Джазиры» из ОАЭ, куда перебрался и бразильского «Фламенго». После этого он провел еще полтора года в составе «Хаур-Факкана».
Ранее сообщалось о том, что «Верес» может усилиться еще одним легионером.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
За «сине-желтых» могут сыграть Педринью и Педро Энрике
Элина в двух сетах разобралась с Коко Гауфф в четвертьфинале мейджора в Мельбурне