ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал бразильского вингера

Бразильский вингер Фабрисиу Ян стал игроком «Вереса». Об этом сообщает пресс-служба клуба из ровно.

Срок соглашения между 21-летним футболистом и представителем Украинской Премьер-лиги рассчитан на три года. К «Вересу» Фабрисиу присоединился в качестве свободного агента.

В 2023 году Фабрисиу Ян провел в составе «Аль-Джазиры» из ОАЭ, куда перебрался и бразильского «Фламенго». После этого он провел еще полтора года в составе «Хаур-Факкана».

Ранее сообщалось о том, что «Верес» может усилиться еще одним легионером.