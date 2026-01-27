Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал бразильского вингера
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 18:16 | Обновлено 27 января 2026, 18:17
553
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал бразильского вингера

Фабрисиу Ян продолжит карьеру в клубе из Ровно

27 января 2026, 18:16 | Обновлено 27 января 2026, 18:17
553
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал бразильского вингера
НК Верес. Фабрисиу Ян

Бразильский вингер Фабрисиу Ян стал игроком «Вереса». Об этом сообщает пресс-служба клуба из ровно.

Срок соглашения между 21-летним футболистом и представителем Украинской Премьер-лиги рассчитан на три года. К «Вересу» Фабрисиу присоединился в качестве свободного агента.

В 2023 году Фабрисиу Ян провел в составе «Аль-Джазиры» из ОАЭ, куда перебрался и бразильского «Фламенго». После этого он провел еще полтора года в составе «Хаур-Факкана».

Ранее сообщалось о том, что «Верес» может усилиться еще одним легионером.

По теме:
Шахтер нашел себе нового вингера. Есть конкуренты
Динамо сообщило о сопернике в спарринге 5 февраля. Это команда УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. С клаусулой 100 млн. Клуб АПЛ подписал вингера
Верес Ровно свободный агент трансферы трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: ФК Верес
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Футбол | 27 января 2026, 08:29 62
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт

За «сине-желтых» могут сыграть Педринью и Педро Энрике

Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Теннис | 27 января 2026, 11:05 113
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!

Элина в двух сетах разобралась с Коко Гауфф в четвертьфинале мейджора в Мельбурне

Титулованный немецкий клуб решил прекратить сотрудничество с украинцем
Футбол | 27.01.2026, 11:51
Титулованный немецкий клуб решил прекратить сотрудничество с украинцем
Титулованный немецкий клуб решил прекратить сотрудничество с украинцем
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
Футбол | 27.01.2026, 07:40
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
ВИДЕО. Ротань объясняет Усику, что нужно делать после выхода на замену
Футбол | 27.01.2026, 18:35
ВИДЕО. Ротань объясняет Усику, что нужно делать после выхода на замену
ВИДЕО. Ротань объясняет Усику, что нужно делать после выхода на замену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 35
Футбол
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
26.01.2026, 08:33 16
Футбол
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
25.01.2026, 18:49 19
Футзал
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
26.01.2026, 23:40 2
Футзал
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
26.01.2026, 07:32 3
Футбол
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
26.01.2026, 09:18 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем