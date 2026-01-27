Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кудровка – Силекс – 0:0. Не смогли забить. Видеообзор матча
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 18:45 | Обновлено 27 января 2026, 18:47
29
0

Кудровка – Силекс – 0:0. Не смогли забить. Видеообзор матча

Командам так и не удалось открыть счет

27 января 2026, 18:45 | Обновлено 27 января 2026, 18:47
29
0
Кудровка – Силекс – 0:0. Не смогли забить. Видеообзор матча
ФК Кудровка

«Кудровка» сыграла очередной контрольный поединок на учебно-тренировочных сборах в Турции. Во вторник, 27 января, команда Василия Баранова встретилась с «Силексом» из Северной Македонии.

В первом тайме у «Кудровки» было несколько возможностей открыть счет. Однако мяч так и не побывал в воротах «Силекса».

После перерыва ситуация на поле не изменилась. Забить никому из соперников так и не удалось, а «Кудровка» упустила последний шанс за несколько секунд до финального свистка.

Товарищеский матч. Турция. 27 января

«Кудровка» (Украина) – «Силекс» (Северная Македония) – 0:0

Видеообзор матча

Видеозапись матча

По теме:
Два гола во втором тайме. Полесье в спарринге обыграло Стремсгодсет
Динамо сообщило о сопернике в спарринге 5 февраля. Это команда УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда возобновится сезон УПЛ
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Силекс видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Кудровка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Футбол | 27 января 2026, 06:42 23
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика

Игорь Цыганик сообщил, что в июне 2025 года был уже известен результат

Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Теннис | 27 января 2026, 08:12 6
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open

Встреча начнется 27 января ориентировочно в 10:00 по Киеву на Rod Laver Arena

Барселона завершила трансфер нидерландца. Фабрицио Романо подтвердил
Футбол | 27.01.2026, 18:48
Барселона завершила трансфер нидерландца. Фабрицио Романо подтвердил
Барселона завершила трансфер нидерландца. Фабрицио Романо подтвердил
Шахтер хочет, чтобы их бразильцы получили украинский паспорт
Футбол | 27.01.2026, 16:55
Шахтер хочет, чтобы их бразильцы получили украинский паспорт
Шахтер хочет, чтобы их бразильцы получили украинский паспорт
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
Футбол | 27.01.2026, 07:40
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
26.01.2026, 08:33 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 35
Футбол
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
26.01.2026, 07:44
Футбол
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
27.01.2026, 05:55
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем