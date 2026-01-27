Кудровка – Силекс – 0:0. Не смогли забить. Видеообзор матча
Командам так и не удалось открыть счет
«Кудровка» сыграла очередной контрольный поединок на учебно-тренировочных сборах в Турции. Во вторник, 27 января, команда Василия Баранова встретилась с «Силексом» из Северной Македонии.
В первом тайме у «Кудровки» было несколько возможностей открыть счет. Однако мяч так и не побывал в воротах «Силекса».
После перерыва ситуация на поле не изменилась. Забить никому из соперников так и не удалось, а «Кудровка» упустила последний шанс за несколько секунд до финального свистка.
Товарищеский матч. Турция. 27 января
«Кудровка» (Украина) – «Силекс» (Северная Македония) – 0:0
Видеообзор матча
Видеозапись матча
