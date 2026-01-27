Экс-арбитр ФИФА определил лучшего судью УПЛ и раскритиковал Балакина

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар в беседе с корреспондентом Sport.ua оценил уровень обслуживания матчей чемпионата УПЛ прошлой осенью.

– Нельзя сказать, что первая половина сезона была для рефери провальной, но и лучше они не стали выполнять свои обязанности. И это несмотря на наличие надежного помощника – системы VAR.

– А может это как раз и сказывалось негативно на действиях арбитров, мол, зачем максимальная концентрация, если подстрахует VAR?

– Знаете, самое парадоксальное, что были матчи, когда и арбитры VAR забывали подсказать рефери на поле об очевидном нарушении правил. Конечно, после таких случаев у клубных боссов возникали сомнения, ведь система VAR функционирует за счет ФК. Вывод делайте сами.

– Календарные поединки первой половины чемпионата обслуживали 30 арбитров. Не хотите определить десятку лучших?

– Этого не стоит делать, потому что буквально все арбитры были не безгрешны. Вот почему даже при большом желании «великолепной десятки» не наберется. Таковы реалии.

– Тогда уточните, к кому из арбитров у вас меньше всего претензий?

– К Дмитрию Панчишину, который довольно стабильно и квалифицированно выполнял свою работу, чувствовалось, что он пользуется авторитетом у футболистов. Это очень важно.

– А Николай Балакин, в активе которого есть даже поединки Лиги чемпионов УЕФА?

– К сожалению, у Балакина явно завышенная самооценка. Он почему-то позволяет себе пренебрежительное отношение к футболистам, что часто негативно влияет на атмосферу на поле. Согласен, именно Балакину периодически доверяют обслуживание поединков Лиги чемпионов, но группового этапа и ему еще далеко до топов. Тем более, что Николай не всегда на высоте в УПЛ, допуская досадные ошибки. Поверьте, это не остается без внимания УЕФА.

– На ваш взгляд, почему украинские рефери медленно прогрессируют и не могут громко заявить о себе на международной арене?

– На это есть объективные, так и субъективные причины. Из-за российского агрессора наши арбитры не имеют возможности вместе с украинскими командами УПЛ выезжать на зарубежные этапы подготовки, иметь зимой необходимую практику. Сразу же проводился бы анализ проведенных матчей и начиналась работа над ошибками. Сейчас все ограничивается двухдневным сбором, где основное внимание сосредоточено на нормативах по физической подготовке. Этого недостаточно.

А поскольку в последние годы возрастной ценз для арбитров резко снизился, у нас почти не практикуется приглашение бывших футболистов в судейство. Потому что в 30 лет уже поздно начинать.

Вот почему неудивительно, что судить приходит молодежь, которая раньше вообще не играла в футбол, или в лучшем случае на уровне уличных команд. При таких обстоятельствах сложно чувствовать дух борьбы на футбольном поле, давать возможность игрокам смело идти в единоборства, а не «посадить» их на свисток. Арбитры часто страхуются тем, что разбрасываются желтыми карточками. Хотя в арсенале каждого рефери должно быть слово, когда вместо мгновенного наказания следует объяснить футболисту, где он допустил ошибку, и уточнить, что в следующем случае уже не обойдется без предупреждения. Убежден, что после такого игрового эпизода уважение к арбитру со стороны футболиста только возрастет.

– Тогда напоследок, как бы вы оценили работу прошлой осенью Комитета арбитров УАФ?

– Работы еще не начало, потому что есть много вопросов, на которые не находишь ответа. Вот хотя бы почему среди арбитров УПЛ хватает тех, кто провел только по 1–2 календарных матча? Как в таких условиях набираться опыта, прогрессировать? Если к ним есть какие-то претензии, то не стоит замалчивать, каждый должен знать, на что может рассчитывать, какие у него перспективы. Тем более, что во второй половине чемпионата ожидается очень острая борьба на всех «этажах» турнирной таблицы, и поэтому важно, чтобы арбитры своими решениями не испортили финиш сезона.

