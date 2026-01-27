В среду, 28 января, состоится поединок 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Галатасараем». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Манчестер Сити

В общем, для команды сезон проходит довольно неплохо, хотя в последних играх ее результаты выглядят не лучшим образом. После 23 туров Премьер-лиги на балансе горожан есть 46 очков, позволяющих им занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Арсенала», на данный момент составляет всего 4 балла. В Кубке лиги манчестерцы дошли до полуфинала, а в Кубке Англии квалифицировались на стадию 1/16.

За 7 туров Лиги чемпионов англичанам удалось набрать 13 баллов – такие результаты позволяют находиться на 11-й строчке турнирной таблицы. Но даже от топ-7 коллектив отделяет только худшую разницу забитых/пропущенных голов.

Галатасарай

Чемпионы Турции также проводят вполне солидный сезон. После 19 туров национальной лиги на балансе команды есть 46 очков, благодаря которым она находится на 1 месте турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего конкурента, «Фенербахче», пока составляет 3 балла.

В Лиге чемпионов турки также зарекомендовали себя довольно неплохо – за 7 матчей турнира им удалось набрать 10 очков, пока позволяют занимать 17-ю позицию общего зачета.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

«Манчестер Сити» забил 47 мячей в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

«Галатасарай» не может сохранить ворота сухими уже 6 матчей подряд.

«Манчестер Сити» непобедим уже в 8-х домашних играх подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.78.