27 января 2026, 22:02
1442
1

Футболсит покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины

Топалов будет играть в «Актобе», куда перешел Ордец

27 января 2026, 22:02 |
1442
1 Comments
Футболсит покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Дмитрий Топалов

Украинский фланговый игрок Дмитрий Топалов покинул «Шахтер» и с большой вероятностью продолжит карьеру в Казахстане.

Как сообщает ТаТоТаке, 27-летний футболист может перейти в казахстанский «Актобе» на правах свободного агента.

Отмечается, что в составе казахстанского клуба уже выступает родственник и земляк Топалова – защитник Иван Ордец. В начале полномасштабного вторжения вокруг позиции Ивана возник скандал – он продолжал выступать в составе московского «Динамо» и принимал участие в корпоративах команды.

К предателю Украины. Полузащитник Карпат близок к смене клуба
ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
Воспитанник Динамо близок к подписанию контракта с клубом Первой лиги
Дмитрий Топалов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Актобе чемпионат Казахстана по футболу Иван Ордец
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Временный Аккаунт
Молодчина всё 
