Барселона связалась с окружением Кейна по поводу трансфера. Игрок дал ответ
Английский футболист попал на радары испанского клуба
Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн привлек внимание «Барселоны». Об этом сообщает Topskills Sport UK.
По информации источника, испанский гранд связался с окружением 32-летнего футболиста по поводу потенциального трансфера, но игрок не намерен переходить в «Барселону» – он уже ведет переговоры с «Баварией» о продлении контракта. В Мюнхене бомбардира считают неприкасаемым.
В текущем сезоне Гарри Кейн провел 30 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 34 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
