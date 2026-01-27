Барселона связалась с окружением Кейна по поводу трансфера. Игрок дал ответ

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн привлек внимание «Барселоны». Об этом сообщает Topskills Sport UK.

По информации источника, испанский гранд связался с окружением 32-летнего футболиста по поводу потенциального трансфера, но игрок не намерен переходить в «Барселону» – он уже ведет переговоры с «Баварией» о продлении контракта. В Мюнхене бомбардира считают неприкасаемым.

В текущем сезоне Гарри Кейн провел 30 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 34 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» завершила трансфер нидерландца.