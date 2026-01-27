К предателю Украины. Полузащитник Карпат близок к смене клуба
Пабло Альварес в ближайшее время может стать игроком «Актобе»
Испанский полузащитник «Карпат» Пабло Альварес близок к переходу в «Актобе». Об этом сообщает телеграм-канал «DOP».
По информации источника, клубы находятся на финальной стадии переговоров по трансферу 28-летнего футболиста. Личные условия уже согласованы.
В текущем сезоне Пабло Альварес провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
В составе «Актобе» выступает украинский защитник Иван Ордец, который после начала полномасштабного вторжения россии в Украину продолжил выступать в составе московского «динамо» до лета 2022 года.
Ранее сообщалось о том, что к «Актобе» присоединится полузащитник «Шахтера».
