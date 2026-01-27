Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. К предателю Украины. Полузащитник Карпат близок к смене клуба
27 января 2026, 22:09 | Обновлено 27 января 2026, 22:13
К предателю Украины. Полузащитник Карпат близок к смене клуба

Пабло Альварес в ближайшее время может стать игроком «Актобе»

ФК Карпаты. Пабло Альварес

Испанский полузащитник «Карпат» Пабло Альварес близок к переходу в «Актобе». Об этом сообщает телеграм-канал «DOP».

По информации источника, клубы находятся на финальной стадии переговоров по трансферу 28-летнего футболиста. Личные условия уже согласованы.

В текущем сезоне Пабло Альварес провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

В составе «Актобе» выступает украинский защитник Иван Ордец, который после начала полномасштабного вторжения россии в Украину продолжил выступать в составе московского «динамо» до лета 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что к «Актобе» присоединится полузащитник «Шахтера».

Gargantua
интересная политика у Карпат. потратили кучу денег и среди прочего шлака купили неплохих игроков: Бруниньо и Альвареса.
И теперь их и продают. А зачем тратились то?
