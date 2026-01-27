Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Новости для Малиновского. Аморим присоединится к Дженоа
Италия
27 января 2026, 21:42 | Обновлено 27 января 2026, 21:50
Новости для Малиновского. Аморим присоединится к Дженоа

Бразильский полузащитник станет игроком итальянского клуба

Новости для Малиновского. Аморим присоединится к Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бразильский полузащитник Алесандро Аморим перейдет из «Алверки» в «Дженоа». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб достиг соглашения с португальской стороной по трансферу 20-летнего футболиста, сумма которого составляет семь миллионов евро.

В текущем сезоне Алесандро Аморим провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

В составе «Дженоа» выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Ранее в Италии оценили супергол Малиновского в ворота «Болоньи».

трансферы трансферы Серии A чемпионат Португалии по футболу Алверка Дженоа Руслан Малиновский Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
