Новости для Малиновского. Аморим присоединится к Дженоа

Бразильский полузащитник Алесандро Аморим перейдет из «Алверки» в «Дженоа». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб достиг соглашения с португальской стороной по трансферу 20-летнего футболиста, сумма которого составляет семь миллионов евро.

В текущем сезоне Алесандро Аморим провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

В составе «Дженоа» выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Ранее в Италии оценили супергол Малиновского в ворота «Болоньи».