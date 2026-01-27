Новости для Малиновского. Аморим присоединится к Дженоа
Бразильский полузащитник станет игроком итальянского клуба
Бразильский полузащитник Алесандро Аморим перейдет из «Алверки» в «Дженоа». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, итальянский клуб достиг соглашения с португальской стороной по трансферу 20-летнего футболиста, сумма которого составляет семь миллионов евро.
В текущем сезоне Алесандро Аморим провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
В составе «Дженоа» выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.
Ранее в Италии оценили супергол Малиновского в ворота «Болоньи».
🚨🔴🔵 Genoa have agreed €7m deal to sign Alexsandro Amorim from Alverca, all set to be sealed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2026
After proposals rejected by Toulouse for Casseres, Genoa close the deal for Amorim as priority after director López mission in Portugal. pic.twitter.com/0jGMXMkmoZ
