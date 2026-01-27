Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинского футболиста Динамо предложили купить 20-кратному чемпиону
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 22:42 |
Украинского футболиста Динамо предложили купить 20-кратному чемпиону

Вивчаренко может перейти в «Панатинаикос»

Украинского футболиста Динамо предложили купить 20-кратному чемпиону
Getty Images/Global Images Ukraine. Костянтин Вивчаренко

20-кратный чемпион Греции «Панатинаикос» продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усиления левого фланга обороны. Как сообщает gazzetta.gr, афинский клуб рассматривает несколько кандидатур, среди которых появился и защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко.

«Панатинаикос» стремится иметь как минимум две полноценные опции на позиции левого защитника. Основным вариантом был Самукеле Камбини из норвежского «Мольде», однако договориться о трансфере этого футболиста пока не удалось.

В связи с этим греческому клубу был предложен Вивчаренко, который имеет опыт игровой практики за юношескую и молодежную сборные Украины.

По теме:
Барселона связалась с окружением Кейна по поводу трансфера. Игрок дал ответ
Решение принято. Довбик попал на радары обладателя Кубка Италии
К предателю Украины. Полузащитник Карпат близок к смене клуба
Панатинаикос трансферы УПЛ трансферы Динамо Киев Константин Вивчаренко
Дмитрий Олийченко Источник: Gazzetta.gr
