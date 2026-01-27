Украинского футболиста Динамо предложили купить 20-кратному чемпиону
Вивчаренко может перейти в «Панатинаикос»
20-кратный чемпион Греции «Панатинаикос» продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усиления левого фланга обороны. Как сообщает gazzetta.gr, афинский клуб рассматривает несколько кандидатур, среди которых появился и защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко.
«Панатинаикос» стремится иметь как минимум две полноценные опции на позиции левого защитника. Основным вариантом был Самукеле Камбини из норвежского «Мольде», однако договориться о трансфере этого футболиста пока не удалось.
В связи с этим греческому клубу был предложен Вивчаренко, который имеет опыт игровой практики за юношескую и молодежную сборные Украины.
