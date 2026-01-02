Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболист Динамо неожиданно выбрал игрока Шахтера лучшим в УПЛ
Украина. Премьер лига
02 января 2026, 04:02 |
Футболист Динамо неожиданно выбрал игрока Шахтера лучшим в УПЛ

Вивчаренко выделил Кевина

Getty Images/Global Images Ukraine. Константин Вивчаренко

Футболисты и тренерский штаб киевского «Динамо» приняли участие в опросе о лучшем игроке 2025 года в Украинской Премьер-лиге.

Подавляющее большинство представителей столичного клуба отдали свои голоса за одноклубников, однако не обошлось без исключений. Защитник Константин Вивчаренко неожиданно выбрал вингера «Шахтера» Кевина.

Назар Волошин отметил полузащитника «Кривбасса» Артура Микитишина, а Владислав Кабаев проголосовал за Проспера Оба, который начинал сезон в ЛНЗ, а затем перешел в донецкий клуб.

Константин Вивчаренко Кевин (Лопес де Маседо) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко Источник: zbirna.com
