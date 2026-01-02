Футболист Динамо неожиданно выбрал игрока Шахтера лучшим в УПЛ
Вивчаренко выделил Кевина
Футболисты и тренерский штаб киевского «Динамо» приняли участие в опросе о лучшем игроке 2025 года в Украинской Премьер-лиге.
Подавляющее большинство представителей столичного клуба отдали свои голоса за одноклубников, однако не обошлось без исключений. Защитник Константин Вивчаренко неожиданно выбрал вингера «Шахтера» Кевина.
Назар Волошин отметил полузащитника «Кривбасса» Артура Микитишина, а Владислав Кабаев проголосовал за Проспера Оба, который начинал сезон в ЛНЗ, а затем перешел в донецкий клуб.
