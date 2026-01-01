Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
01 января 2026, 10:58 | Обновлено 01 января 2026, 11:42
ФОТО. Игрок Динамо сделал предложение любимой. Она сказала – да

Матвей Пономаренко осчастливил девушку в канун нового года

ФОТО. Игрок Динамо сделал предложение любимой. Она сказала – да
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

19-летний форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко поделился моментом счастья со своей девушкой.

Перед празднованием Нового года футболист шокировал присутствующих на вечеринке и сделал предложение своей возлюбленной.

Девушка без колебаний сказала «да» Матвею. В будущем молодожены сыграют свадьбу.

Интересно, что только в конце декабря пара отметила первую годовщину вместе.

В этом сезоне Пономаренко отыграл 19 матчей, забив 11 мячей и отдав два ассиста.

По теме:
Африканский голеадор: Рух определился с лучшим игроком 2025 года
Козловский дерзко отреагировал на отставку Лупашко: «Это лучше...»
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
Андрей Витренко
Евгений Ржевский
Красава не тупи главное бегу в другой клуб пока не загубили тебе карьеру 
