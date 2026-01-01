ФОТО. Игрок Динамо сделал предложение любимой. Она сказала – да
Матвей Пономаренко осчастливил девушку в канун нового года
19-летний форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко поделился моментом счастья со своей девушкой.
Перед празднованием Нового года футболист шокировал присутствующих на вечеринке и сделал предложение своей возлюбленной.
Девушка без колебаний сказала «да» Матвею. В будущем молодожены сыграют свадьбу.
Интересно, что только в конце декабря пара отметила первую годовщину вместе.
В этом сезоне Пономаренко отыграл 19 матчей, забив 11 мячей и отдав два ассиста.
