19-летний форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко поделился моментом счастья со своей девушкой.

Перед празднованием Нового года футболист шокировал присутствующих на вечеринке и сделал предложение своей возлюбленной.

Девушка без колебаний сказала «да» Матвею. В будущем молодожены сыграют свадьбу.

Интересно, что только в конце декабря пара отметила первую годовщину вместе.

В этом сезоне Пономаренко отыграл 19 матчей, забив 11 мячей и отдав два ассиста.

ФОТО. Игрок Динамо сделал предложение любимой. Она сказала – да