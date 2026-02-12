Испанский клуб, попавший в Лигу чемпионов, получил трансферный бан

ФИФА наложила трансферный бан на «Атлетик» Бильбао, сообщает испанское издание Marca.

Отмечается, что запрет на регистрацию новичков будет действовать до зимы 2028 года. Причины такого решения футбольного органа не сообщаются.

При этом в руководстве клуба уверены, что в ближайшее время смогут решить все вопросы с ФИФА и добиться отмены трансферного бана.

На данный момент «Атлетик» занимает 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 28 очков в 23 матчах чемпионата Испании. Также в нынешней кампании «Атлетик» представлял Испанию в Лиге чемпионов, где не сумел преодолеть этап лиги.