  4. Испанский клуб, попавший в Лигу чемпионов, получил трансферный бан
12 февраля 2026, 22:07 |
Испанский клуб, попавший в Лигу чемпионов, получил трансферный бан

Атлетику запрещено регистрировать новичков

ФИФА наложила трансферный бан на «Атлетик» Бильбао, сообщает испанское издание Marca.

Отмечается, что запрет на регистрацию новичков будет действовать до зимы 2028 года. Причины такого решения футбольного органа не сообщаются.

При этом в руководстве клуба уверены, что в ближайшее время смогут решить все вопросы с ФИФА и добиться отмены трансферного бана.

На данный момент «Атлетик» занимает 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 28 очков в 23 матчах чемпионата Испании. Также в нынешней кампании «Атлетик» представлял Испанию в Лиге чемпионов, где не сумел преодолеть этап лиги.

Атлетик Бильбао Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферный бан
Дмитрий Вус Источник: Marca
Комментарии
