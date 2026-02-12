ВИДЕО. Ляп сезона. Защита Барселоны привезла себе автогол в игре с Атлетико
Мяч записали на Жоана Гарсию
В четверг, 12 февраля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании между мадридским «Атлетико» и «Барселоной». Игра проходит в городе Мадрид на стадионе «Метрополитано».
На 7-й минуте встречи хозяева поля вышли вперед.
Защитник Эрик Гарсия отдал пас на своего вратаря Жоана Гарсию, однако тот не сумел удачно принять мяч, из-за чего тот закатился в ворота.
