ВИДЕО. Ляп сезона. Защита Барселоны привезла себе автогол в игре с Атлетико

В четверг, 12 февраля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании между мадридским «Атлетико» и «Барселоной». Игра проходит в городе Мадрид на стадионе «Метрополитано».

На 7-й минуте встречи хозяева поля вышли вперед.

Защитник Эрик Гарсия отдал пас на своего вратаря Жоана Гарсию, однако тот не сумел удачно принять мяч, из-за чего тот закатился в ворота.

ВИДЕО. Ляп сезона. Оборона Барселоны привезла себе автогол в игре с Атлетико