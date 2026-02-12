Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ляп сезона. Защита Барселоны привезла себе автогол в игре с Атлетико
Кубок Испании
12 февраля 2026, 22:16 |
212
1

ВИДЕО. Ляп сезона. Защита Барселоны привезла себе автогол в игре с Атлетико

Мяч записали на Жоана Гарсию

12 февраля 2026, 22:16 |
212
1 Comments
ВИДЕО. Ляп сезона. Защита Барселоны привезла себе автогол в игре с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 12 февраля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании между мадридским «Атлетико» и «Барселоной». Игра проходит в городе Мадрид на стадионе «Метрополитано».

На 7-й минуте встречи хозяева поля вышли вперед.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Защитник Эрик Гарсия отдал пас на своего вратаря Жоана Гарсию, однако тот не сумел удачно принять мяч, из-за чего тот закатился в ворота.

ВИДЕО. Ляп сезона. Оборона Барселоны привезла себе автогол в игре с Атлетико

По теме:
ВИДЕО. Атлетико второй раз за 14 минут забил в ворота Барселоны
Названы стартовые составы на кубковый суперматч между Атлетико и Барселоной
Бавария – РБ Лейпциг – 2:0. Кейн и Диас забили в Кубке. Видео голов и обзор
Барселона Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу Атлетико - Барселона автогол видео голов и обзор Жоан Гарсия Эрик Гарсия
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
Олимпийские игры | 12 февраля 2026, 00:02 4
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026

Словакия обыграла Финляндию

Громкая сенсация: Свентек проиграла 52-й ракетке мира в четвертьфинале Дохи
Теннис | 12 февраля 2026, 18:46 9
Громкая сенсация: Свентек проиграла 52-й ракетке мира в четвертьфинале Дохи
Громкая сенсация: Свентек проиграла 52-й ракетке мира в четвертьфинале Дохи

Мария Саккари вырвала победу у Иги и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Катаре

Мирон МАРКЕВИЧ: «Нам дали понять, чтобы мы сидели и не высовывались»
Футбол | 12.02.2026, 07:17
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нам дали понять, чтобы мы сидели и не высовывались»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нам дали понять, чтобы мы сидели и не высовывались»
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Теннис | 11.02.2026, 23:21
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Антверпен – Андерлехт. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Бельгии
Футбол | 12.02.2026, 20:40
Антверпен – Андерлехт. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Бельгии
Антверпен – Андерлехт. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Бельгии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shuper
топовий воротнік канєшно 
Ответить
0
Популярные новости
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
11.02.2026, 07:02 19
Футбол
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
11.02.2026, 07:28 15
Футбол
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
11.02.2026, 08:14 7
Футбол
Динамо анонсировало кадровые новости: вернулся украинский вратарь
Динамо анонсировало кадровые новости: вернулся украинский вратарь
11.02.2026, 08:01 3
Футбол
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
12.02.2026, 06:45 10
Бокс
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
10.02.2026, 21:19 7
Теннис
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
11.02.2026, 01:32
Бокс
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 150
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем