Экс-нападающий сборной Украины: «Наши попали в ровную группу Лиги наций»
Подопечные Сергея Реброва узнали соперников в Лиге наций
Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы нашей главной команды в борьбе за повышение в классе:
«Довольно равная подгруппа. Согласен, Венгрия - одна из самых прогрессирующих сборных, но и она в последнее время не избежала сбоев, грузины также пытаются добавлять, однако не безгрешны и притормозили. Пожалуй, Северная Ирландия несколько уступает, однако очень опасна дома.
Как видите, со всеми нужно быть начеку.
Все же, по-моему, учитывая кадровый потенциал, шансы у украинцев занять первое место несколько выше, однако давать какие-то конкретные оценки еще рано.
До осенних экзаменов еще далеко. Сейчас главное в марте отобраться на мировой чемпионат. А уже потом можно продолжить размышлять о наших перспективах в Лиге наций».
Ранее Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец готов противостоять самому сложному сопернику – природе
Мария Саккари вырвала победу у Иги и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Катаре