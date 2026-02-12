Экс-нападающий сборной Украины: «Наши попали в ровную группу Лиги наций»

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы нашей главной команды в борьбе за повышение в классе:

«Довольно равная подгруппа. Согласен, Венгрия - одна из самых прогрессирующих сборных, но и она в последнее время не избежала сбоев, грузины также пытаются добавлять, однако не безгрешны и притормозили. Пожалуй, Северная Ирландия несколько уступает, однако очень опасна дома.

Как видите, со всеми нужно быть начеку.

Все же, по-моему, учитывая кадровый потенциал, шансы у украинцев занять первое место несколько выше, однако давать какие-то конкретные оценки еще рано.

До осенних экзаменов еще далеко. Сейчас главное в марте отобраться на мировой чемпионат. А уже потом можно продолжить размышлять о наших перспективах в Лиге наций».

