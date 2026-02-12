Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-нападающий сборной Украины: «Наши попали в ровную группу Лиги наций»
Сборная УКРАИНЫ
12 февраля 2026, 23:16 | Обновлено 12 февраля 2026, 23:26
200
0

Экс-нападающий сборной Украины: «Наши попали в ровную группу Лиги наций»

Подопечные Сергея Реброва узнали соперников в Лиге наций

12 февраля 2026, 23:16 | Обновлено 12 февраля 2026, 23:26
200
0
Экс-нападающий сборной Украины: «Наши попали в ровную группу Лиги наций»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы нашей главной команды в борьбе за повышение в классе:

«Довольно равная подгруппа. Согласен, Венгрия - одна из самых прогрессирующих сборных, но и она в последнее время не избежала сбоев, грузины также пытаются добавлять, однако не безгрешны и притормозили. Пожалуй, Северная Ирландия несколько уступает, однако очень опасна дома.

Как видите, со всеми нужно быть начеку.

Все же, по-моему, учитывая кадровый потенциал, шансы у украинцев занять первое место несколько выше, однако давать какие-то конкретные оценки еще рано.

До осенних экзаменов еще далеко. Сейчас главное в марте отобраться на мировой чемпионат. А уже потом можно продолжить размышлять о наших перспективах в Лиге наций».

Ранее Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций.

По теме:
Йожеф САБО: «Матч с Украиной? Это марионетка путина, россия ему платит»
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу сборная Венгрии по футболу сборная Северной Ирландии по футболу Лига наций Иван Гецко
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Бокс | 12 февраля 2026, 06:45 10
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»

Украинец готов противостоять самому сложному сопернику – природе

Громкая сенсация: Свентек проиграла 52-й ракетке мира в четвертьфинале Дохи
Теннис | 12 февраля 2026, 18:46 16
Громкая сенсация: Свентек проиграла 52-й ракетке мира в четвертьфинале Дохи
Громкая сенсация: Свентек проиграла 52-й ракетке мира в четвертьфинале Дохи

Мария Саккари вырвала победу у Иги и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Катаре

Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Футбол | 12.02.2026, 23:22
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Бокс | 12.02.2026, 09:40
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 12.02.2026, 10:16
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо анонсировало кадровые новости: вернулся украинский вратарь
Динамо анонсировало кадровые новости: вернулся украинский вратарь
11.02.2026, 08:01 3
Футбол
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
12.02.2026, 09:21 4
Олимпийские игры
Олимпийские лицемеры и шокирующий результат Марсака. Как прошел 4-й день ОИ
Олимпийские лицемеры и шокирующий результат Марсака. Как прошел 4-й день ОИ
11.02.2026, 07:08 13
Олимпийские игры
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
11.02.2026, 01:32
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
11.02.2026, 07:02 19
Футбол
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
11.02.2026, 07:28 15
Футбол
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
12.02.2026, 00:02 5
Олимпийские игры
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
12.02.2026, 07:05 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем