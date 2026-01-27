28 января на Йохан Кройфф Арена пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Аякс встретится с Олимпиакосом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Аякс

Команда уже несколько лет пребывает на вторых ролях в голландском футболе. Все могло измениться прошлой весной, но, лидируя в Эредивизии, все растеряли ужасной концовкой, пропустив выше ПСВ. После такого ушел в отставку Фариоли. Летом на его место назначили Хейтингу, и это было катастрофическое решение, последствия которого пытается исправить Фред Грим, и помогает ему в статусе нового спортивного директора Крофф-младший.

В Лиге чемпионов тоже долго у голландцев ничего не получалось - они начинали турнир с пяти поражений кряду, причем как минимум в два гола. Но в последнее время и там резко прибавили - в декабре получилось обыграть 4:2 Карабах на выезде, а на прошлой неделе вышло вырвать волевые 2:1 на поле Вильярреала.

Олимпиакос

Клуб пару лет назад позвал на тренерский пост Мендилибар. Изначально он принес первый еврокубков, не только для самого проекта, но и всей Греции. А потом, в прошлом сезоне, вернулись и на первое место в Суперлиге. И пытаются сохранить титул, но сейчас есть как минимум два серьезных конкурента - АЕК и ПАОК.

В Лиге чемпионов у Яремчука (который, впрочем, остается только резервистом, что в основном играл в кубке) долгое время не получалось. Даже у Пафоса не получилось выиграть, ограничившись ничьей, как и с ПСВ, при поражениях Арсеналу, Барселоне и Реалу. Но 2025-й год получилось закрыть победой над Кайратом, и, достаточно сенсационно, в предыдущем туре оформили 2:0 с Байером. Это позволило сохранить не самые теоретические шансы на выход в плей-офф - но только при победе сейчас.

Статистика личных встреч

В 1983-м году, еще в Кубке чемпионов, были ничьи, но дальше пошли греки за счет голов экстра-тайме. А в 1998-м уже выигрывали сухо друг у друга на своих полях.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Но и у хозяев мотивация не ниже - они не проиграют (коэффициент - 1,60).